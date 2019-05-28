Прямой эфир

Названы шесть признаков серьезных заболеваний щитовидки

0
Фото: Global Look Press/Guido Kirchner/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проблемы с щитовидной железой могут привести к еще более серьезным заболеваниям, в том числе болезням сердца или выкидышам. Медики рассказали, на какие симптомы следует обратить внимание.

В случае проблем щитовидная железа вырабатывает либо слишком низкое, либо очень высокое количество гормонов. Это может быть связано с недостатком йода в организме, ослаблением иммунитета и другими причинами.

Говорить о заболевании щитовидки могут беспричинное похудение или полнота, а также постоянное ощущение жара или чувства холода, пишет «МедикФорум».

Также симптомом нарушения работы органа является ухудшение состояния кожи. Она становится более чувствительной, чаще появляются сыпь, раздражения, воспаления. Кроме того, кожа начинает шелушиться, становится очень сухой и склонной к зуду.

О проблеме со щитовидкой могут говорить и плохое настроение, в том числе апатия, приступы паники, агрессия или излишняя слезливость.

Врачи советуют обратить внимание и на такие симптомы, как запоры или диарея.

Кроме того, о заболевании щитовидной железы могут свидетельствовать сбои сердечного ритма.

«Если в случае небольшой физической нагрузки вдруг стали возникать одышка и учащенный пульс, давление то резко подскакивает, то вдруг снижается, — это может быть сигналом эндокринных проблем», — отмечается в материале.

5 мая специалисты перечислили шесть «ушных» признаков появления серьезных проблем со здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы девять помогающих продлить молодость продуктов
Названы признаки развития болезней печени

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017