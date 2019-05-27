Названы девять помогающих продлить молодость продуктов

Правильно подобранный рацион питания может не только улучшить состояние организма, но и замедлить появление видимых признаков старения, пишет Медикфорум.

Так, специалисты советуют желающим продлить молодость включить в меню натуральный йогурт и арбузы. Первый помогает оздоровить микрофлору кишечника, укрепить иммунитет и защитить клетки организма от повреждений, способствующих старению.

Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.

Также важно употреблять не менее двух порций жирной рыбы в неделю. Это снизит риск когнитивных нарушений.

Рекомендуется включить в рацион богатую антиоксидантами чернику и естественный источник коллагена — апельсины. От концентрации этих веществ в организме зависит молодость кожи.

Кроме того, в рационе должны быть авокадо, богатые жирными кислотами — олеиновой и омега-9, брокколи, способствующие выработке коллагена и богатые витамином С, такие орехи, как миндаль и грецкие (содержат омега-3, протеин и витамин Е) и овсянка, содержащая кремний и способная затормозить появление морщин.

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