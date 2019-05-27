Прямой эфир

Названы девять помогающих продлить молодость продуктов

0
Фото: Global Look Press/M. Stolt /CHROMORANGE
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правильно подобранный рацион питания может не только улучшить состояние организма, но и замедлить появление видимых признаков старения, пишет Медикфорум.

Широка страна моя: отчего россияне полнеют
По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

Так, специалисты советуют желающим продлить молодость включить в меню натуральный йогурт и арбузы. Первый помогает оздоровить микрофлору кишечника, укрепить иммунитет и защитить клетки организма от повреждений, способствующих старению.

Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.

Также важно употреблять не менее двух порций жирной рыбы в неделю. Это снизит риск когнитивных нарушений.

Рекомендуется включить в рацион богатую антиоксидантами чернику и естественный источник коллагена — апельсины. От концентрации этих веществ в организме зависит молодость кожи.

Кроме того, в рационе должны быть авокадо, богатые жирными кислотами — олеиновой и омега-9, брокколи, способствующие выработке коллагена и богатые витамином С, такие орехи, как миндаль и грецкие (содержат омега-3, протеин и витамин Е) и овсянка, содержащая кремний и способная затормозить появление морщин.

2 мая был составлен список продуктов, уничтожающих женскую красоту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван способствующий похудению продукт
Диетолог назвала продукты для красивого загара

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017