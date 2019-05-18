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Названы признаки развития болезней печени

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».

В первую очередь стоит насторожиться, если меняется цвет кожи или слизистых.

Если в организме скапливается билирубин (продукт распада компонентов крови), то кожа и склеры глаз становятся желтоватыми. Кроме того, кожа может стать жирной либо, наоборот, чрезмерно сухой, покрыться гнойничками, фурункулами.

Также о проблемах с печенью могут говорить потемнение мочи и боли в правом подреберье.

Специалисты отмечают, что бледно-желтый цвет моче придает именно билирубин, который перерабатывает печень. В случае, если функции органа нарушены, то в мочу попадает больше билирубина, и она темнеет.

При этом боли в подреберье с правой стороны могут свидетельствовать об увеличении размеров печени.

Кроме того, медики выделили такие признаки болезней печени, как хроническая усталость, беспричинное резкое похудение, повышение температуры тела, боли в суставах и мышцах.

1 мая врачи назвали постоянное чувство голода признаком опасной болезни.

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