Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.

В первую очередь надо обращать внимание на изменения кожного покрова — потемнение в области шеи, подмышек и паховой области. Также речь идет об ощущениях, которые могут быть вызваны обезвоживанием.

Еще одним тревожным признаком могут стать проблемы с мочеполовой системой. Проблемы возникают из-за повреждения кровеносных сосудов, отмечает 12 мая «Российская газета» со ссылкой на Everyday Health.

Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.

Также следует с настороженностью отнестись к незаживающим ранам и порезам. Это происходит из-за чрезмерного уровня сахара в крови, который уменьшает количество кислорода, поступающего через кровоток к ранам, тем самым замедляя процесс заживления.

Ранее ученые назвали помогающий предотвратить возникновение диабета продукт. Оказалось, что это сыр.