Назван помогающий предотвратить возникновение диабета продукт

Исследователи из Альбертского университета (Канада) пришли к выводу, что сыр может поддерживать нормальный уровень сахара в крови, так как молочный продукт снижает резистентность к инсулину. Таким образом употребление данного продукта является профилактикой возникновения диабета второго типа, передает MedicalXpress.

Специалисты проводили эксперименты на мышах, которых разделили на три группы, каждую из которых кормили салом. При этом грызунам из двух групп также давали сыр разной жирности. В итоге мыши, употреблявшие данный продукт любого вида, продемонстрировали снижение резистентности к инсулину.

«Это говорит о том, что полезный эффект сыра, скорее всего, связан не с количеством жира, а с каким-то другим важным компонентом — белком или кальцием», — отметили ученые.

Также в рамках исследования специалисты обнаружили у грызунов изменения, связанные с фосфолипидами. Эти вещества важны для нормальной работы организма.

Ранее в апреле ученые назвали простой способ избавиться от лишнего веса и диабета. Оказалось, что снизить массу тела и содержание сахара в крови помогает девятичасовое окно приема пищи.