Прямой эфир

Назван помогающий предотвратить возникновение диабета продукт

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователи из Альбертского университета (Канада) пришли к выводу, что сыр может поддерживать нормальный уровень сахара в крови, так как молочный продукт снижает резистентность к инсулину. Таким образом употребление данного продукта является профилактикой возникновения диабета второго типа, передает MedicalXpress.

Широка страна моя: отчего россияне полнеют
По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

Специалисты проводили эксперименты на мышах, которых разделили на три группы, каждую из которых кормили салом. При этом грызунам из двух групп также давали сыр разной жирности. В итоге мыши, употреблявшие данный продукт любого вида, продемонстрировали снижение резистентности к инсулину.

«Это говорит о том, что полезный эффект сыра, скорее всего, связан не с количеством жира, а с каким-то другим важным компонентом — белком или кальцием», — отметили ученые.

Также в рамках исследования специалисты обнаружили у грызунов изменения, связанные с фосфолипидами. Эти вещества важны для нормальной работы организма.

Ранее в апреле ученые назвали простой способ избавиться от лишнего веса и диабета. Оказалось, что снизить массу тела и содержание сахара в крови помогает девятичасовое окно приема пищи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван простой способ избавиться от лишнего веса и диабета
Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017