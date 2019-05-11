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Назван способ вдвое снизить риск сердечной недостаточности

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Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев
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Ученые из медицинской школы Уэйк Форест пришли к выводу, что диета DASH (диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности почти вдвое эффективнее, чем любое лекарство. Результаты их исследования опубликованы в пресс-релизе на MedicalXpress.

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В основе диеты DASH лежит потребление фруктов, овощей, орехов, цельного зерна, домашней птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов при одновременном снижении потребления соли, красного мяса, кондитерских изделий и сладких напитков. Эта система питания похожа на средиземноморскую диету, но отличается рекомендацией употреблять молочные продукты и исключить алкоголь.

Чтобы проверить благотворное влияние DASH, специалисты изучили данные за 13 лет почти 4,5 тыс. мужчин и женщин из разных этнических групп. В начале исследования возраст участников варьировался от 45 до 84 лет, они не имели в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний.

Добровольцы отвечали на 120 вопросов о своих пищевых привычках, размерах порции и частоте употребления тех или иных продуктов питания и напитков. Участников разделили на пять групп, основываясь на том, насколько близко их привычки питания соответствуют диете DASH.

По результатам исследования выяснилось, что в целом риск приобрести сердечную недостаточность существенно не варьировался от соблюдения DASH для населения в целом, но он имел место для участников младше 75 лет. При этом в группе с наивысшим уровнем соответствия диете уровень заболеваемости был на 40% ниже, чем в группе с самой низкой степенью соответствия.

Ранее в апреле ученые назвали способ снизить риск возникновения инфаркта. Оказалось, что это ежедневное употребление сыра.

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