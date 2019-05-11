Прямой эфир

Названа доля страдающих от ожирения россиян

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 55% населения России живут с избыточной массой тела, при этом 25% из них страдают от ожирения. Такие данные озвучил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Широка страна моя: отчего россияне полнеют
По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

Он уточнил, что женщин с ожирением примерно на 10% больше, чем мужчин. Кроме того, растет и число полных детей.

«Так повелось, что к избыточной массе тела у нас до сих пор относятся с легкостью, не придавая значения этому очень коварному симптому. А он ведет к серьезным последствиям», — пояснил Тутельян, его слова приводит «Интерфакс» в субботу, 11 мая.

Диетолог напомнил, что ожирение запускает такие опасные заболевания, как метаболический синдром, сахарный диабет, проблемы с сердцем и сосудами, атеросклероз, гипертонию. По словам медика, сейчас даже возникновение рака напрямую связывают с лишним весом.

При этом в советское время людей с избыточной массой тела было почти вдвое меньше — 20–25%, утверждает специалист. Он пояснил, что тому есть много причин, в числе которых уменьшение физической активности, повышение аппетита из-за доступности вкусной пищи и низкой культуры потребления.

Также Тутельян дал советы, как сбросить вес к лету — нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника. Он, в частности, порекомендовал убрать из рациона продукты из переработанного мяса и сладости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Слепаков посмеялся над помешанными на похудении женщинами
Ученые назвали помогающий похудеть орех

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017