Названа доля страдающих от ожирения россиян

Около 55% населения России живут с избыточной массой тела, при этом 25% из них страдают от ожирения. Такие данные озвучил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Он уточнил, что женщин с ожирением примерно на 10% больше, чем мужчин. Кроме того, растет и число полных детей.

«Так повелось, что к избыточной массе тела у нас до сих пор относятся с легкостью, не придавая значения этому очень коварному симптому. А он ведет к серьезным последствиям», — пояснил Тутельян, его слова приводит «Интерфакс» в субботу, 11 мая.

Диетолог напомнил, что ожирение запускает такие опасные заболевания, как метаболический синдром, сахарный диабет, проблемы с сердцем и сосудами, атеросклероз, гипертонию. По словам медика, сейчас даже возникновение рака напрямую связывают с лишним весом.

При этом в советское время людей с избыточной массой тела было почти вдвое меньше — 20–25%, утверждает специалист. Он пояснил, что тому есть много причин, в числе которых уменьшение физической активности, повышение аппетита из-за доступности вкусной пищи и низкой культуры потребления.

Также Тутельян дал советы, как сбросить вес к лету — нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника. Он, в частности, порекомендовал убрать из рациона продукты из переработанного мяса и сладости.