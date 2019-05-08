Ученые обнаружили новую форму жизни в океане

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле обнаружили у мексиканского побережья Тихого океана новую форму жизни. Ей оказался морской микроб, получающий энергию из мышьяка, который считается ядом. Об этом сообщает Science Alert.

Микроорганизмы обитают в особых областях морской воды, называемых «бескислородными водами».

Ранее специалистам удавалось обнаружить крошечные морские формы жизни, которые вместо кислорода использовали для дыхания окисленные соединения серы и азота. Однако микробы, вдыхающие мышьяк в этой среде, были найдены в океане впервые. По мнению исследователей, они придерживаются древней стратегии выживания, когда на Земле была нехватка кислорода.

Проанализировав ДНК организмов, ученые и нашли гены, способные использовать молекулы мышьяка для выработки энергии, необходимой для поддержания жизни. Ученые полагают, что всасывающие мышьяк организмы могут составлять около 1% всего «микробного сообщества» в Мировом океане.

Теперь специалисты планируют вырастить эти микробы в лаборатории, где их метаболизм может быть изучен более подробно.

Ранее в мае сообщалось, что около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности людей. При этом темпы вымирания живых существ ускоряются.