Прямой эфир

Ученые обнаружили новую форму жизни в океане

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле обнаружили у мексиканского побережья Тихого океана новую форму жизни. Ей оказался морской микроб, получающий энергию из мышьяка, который считается ядом. Об этом сообщает Science Alert.

Заказной инстинкт: ученые придумали, как обмануть рецепторы патогенных бактерий
Разрушив межклеточную коммуникацию микроорганизмов, можно будет победить многие болезни

Микроорганизмы обитают в особых областях морской воды, называемых «бескислородными водами».

Ранее специалистам удавалось обнаружить крошечные морские формы жизни, которые вместо кислорода использовали для дыхания окисленные соединения серы и азота. Однако микробы, вдыхающие мышьяк в этой среде, были найдены в океане впервые. По мнению исследователей, они придерживаются древней стратегии выживания, когда на Земле была нехватка кислорода.

Проанализировав ДНК организмов, ученые и нашли гены, способные использовать молекулы мышьяка для выработки энергии, необходимой для поддержания жизни. Ученые полагают, что всасывающие мышьяк организмы могут составлять около 1% всего «микробного сообщества» в Мировом океане.

Теперь специалисты планируют вырастить эти микробы в лаборатории, где их метаболизм может быть изучен более подробно.

Ранее в мае сообщалось, что около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности людей. При этом темпы вымирания живых существ ускоряются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые предупредили об угрозе разлома земной коры
Ученые рассказали об опасности домашней еды для кошек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017