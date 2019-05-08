Прямой эфир

Ученые предупредили об угрозе разлома земной коры

0
Фото: commons.wikimedia.org/Blahthethird
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Геологи из Лиссабонского университета нашли объяснение странным явлениям, происходящим у побережья этой страны, и предупредили об угрозе разлома земной коры. Об этом сообщает National Geographic.

В режиме обновления: что означает «миграция» полюса в сторону Сибири
Российские ученые — о «блуждании» магнитного полюса и его влиянии на навигацию, работе магнитных обсерваторий и наблюдениях в Арктике

Исследование базируется на изучении данных о сильном землетрясении 1969 года в Португалии и последовавшем за ним цунами. Ученые обратили внимание, что точно в том же месте двумя веками ранее (в 1755 году) произошли еще более мощные подземные толчки, которые вошли в историю как Великое лиссабонское землетрясение. Оно почти полностью уничтожило город Лиссабон и унесло около 100 тыс. жизней.

Геологи связали эти два события и представили свое объяснение. По их мнению, у побережья Португалии нижняя часть литосферной плиты отходит от верхней, то есть буквально расслаивается.

Как отмечают специалисты, это природное явление еще ни разу не было зафиксировано человеком и считается гипотетическим. Чтобы проверить свою гипотезу, ученые решили прибегнуть к компьютерному моделированию и сымитировать разлом плиты на основании сейсмологических данных 1969 года.

Модели показали, что аномальные сдвиги на границе континентальной и океанической плит происходят на большой скорости и простираются на глубину до 250 км. Если выводы ученых подтвердятся, то работа португальских специалистов станет первым доказательством того, что океаническая плита находится в процессе разлома.

Это тектоническое явление может ознаменовать собой один из самых ранних этапов «сокращения» Атлантического океана, что приведет к сдвижению Европы по направлению к Канаде.

В прошлом году ученые представили видео «распада» Африки надвое. Гигантский разлом появился вблизи кенийской столицы Найроби и затронул объекты инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Потенциально опасный астероид пролетел в 219 тыс. км от Земли
Разработчики игр создали реалистичное видео о жизни на другой планете

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017