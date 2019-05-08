Ученые предупредили об угрозе разлома земной коры

Геологи из Лиссабонского университета нашли объяснение странным явлениям, происходящим у побережья этой страны, и предупредили об угрозе разлома земной коры. Об этом сообщает National Geographic.

Исследование базируется на изучении данных о сильном землетрясении 1969 года в Португалии и последовавшем за ним цунами. Ученые обратили внимание, что точно в том же месте двумя веками ранее (в 1755 году) произошли еще более мощные подземные толчки, которые вошли в историю как Великое лиссабонское землетрясение. Оно почти полностью уничтожило город Лиссабон и унесло около 100 тыс. жизней.

Геологи связали эти два события и представили свое объяснение. По их мнению, у побережья Португалии нижняя часть литосферной плиты отходит от верхней, то есть буквально расслаивается.

Как отмечают специалисты, это природное явление еще ни разу не было зафиксировано человеком и считается гипотетическим. Чтобы проверить свою гипотезу, ученые решили прибегнуть к компьютерному моделированию и сымитировать разлом плиты на основании сейсмологических данных 1969 года.

Модели показали, что аномальные сдвиги на границе континентальной и океанической плит происходят на большой скорости и простираются на глубину до 250 км. Если выводы ученых подтвердятся, то работа португальских специалистов станет первым доказательством того, что океаническая плита находится в процессе разлома.

Это тектоническое явление может ознаменовать собой один из самых ранних этапов «сокращения» Атлантического океана, что приведет к сдвижению Европы по направлению к Канаде.

В прошлом году ученые представили видео «распада» Африки надвое. Гигантский разлом появился вблизи кенийской столицы Найроби и затронул объекты инфраструктуры.