Ученые рассказали об опасности домашней еды для кошек

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе пришли к выводу, что приготовленная в домашних условиях пища может быть вредна для кошек. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Veterinary Medical Association.

Чтобы проверить это, специалисты проанализировали 114 рецептов кошачьей еды из интернета и кулинарных книг. Они оценивали их на соответствие рекомендациям Национального исследовательского совета США по удовлетворению пищевых потребностей взрослых котов.

По результатам исследования выяснилось, что в 7% рецептов в качестве ингредиентов входили чеснок, лук и лук-порей. Каждый из этих продуктов известен своей токсичностью для кошек, отмечает Naked Science.

Кроме того, многие блюда содержали сырое мясо, в котором могут находиться опасные бактерии и паразиты. При этом в изученных рецептах не содержалось многих необходимых питательных веществ. Почти в каждом предлагаемом интернетом и кулинарными книгами блюде отсутствовали три и более таких вещества, а в некоторых недоставало почти двух десятков.

Как подчеркивают ученые, близкими к правильному питанию для кошек были рецепты, составленные ветеринарами, хотя их тоже нельзя было назвать идеальными.

Ранее в феврале ученые выяснили, что кошки копируют поведение своих хозяев. К примеру, питомцы полных людей страдают от лишнего веса, а животные людей-невротиков были более агрессивны и чаще страдали от проблем со здоровьем.