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Кошки полных людей копируют своих хозяев и страдают от лишнего веса

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Наблюдения за поведением трех тысяч кошек и их хозяев показали, что психологические черты и привычки человека отражаются на состоянии здоровья питомца и его характере.

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Британские исследователи изучили состояние питомцев и провели масштабный социальный опрос среди хозяев, говорится в журнале PLoS One.

Анализируя эти данные, ученые открыли связь между качеством жизни, поведением и здоровьем кошек и ключевыми характеристиками поведения их хозяев.

Оказалось, что кошки людей-невротиков были более агрессивны и чаще страдали от проблем со здоровьем.

Питомцы полных людей копировали своих хозяев и тоже страдали от лишнего веса. Кошки экстравертов, наоборот, обычно имели низкий вес и больше проводили времени на улице, чем остальные животные.

В то же время общительные питомцы чаще встречались у людей, открытых к общению и склонных к добросовестности, а нелюдимость — у кошек, владельцами которых являются люди с низким уровнем добродушности.

Ранее был опубликован рейтинг самых популярных котов 2018 года. Он основывался на заметности событий с участием животных, о которых сообщали СМИ.

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