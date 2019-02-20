Буря на сердце: ученые исследовали влияние космоса на здоровье

Российские исследователи нашли прямую связь между пиками геомагнитной активности и числом вызовов скорой помощи, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эти показатели ученые сопоставляли в течение полугода. Опытной площадкой был Якутск. Правда, практикующие медики не слишком доверяют подобным работам и сравнивают их с открытиями «британских ученых». Доктора советуют не списывать плохое самочувствие на погоду, а вместе с врачом корректировать терапию.

Ученые давно изучают влияние Солнца на различные объекты биосферы, в том числе на человека. Известно, что люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы наиболее чувствительны к изменениям внешних физических факторов, к которым относятся и магнитные бури. Но однозначного ответа, влияет ли космическая погода на наше здоровье, нет. Одни научные работы подтверждают эту взаимосвязь, другие отрицают. Специалисты из Института им. Ю.Г. Шафера СО РАН (Якутск), медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова и Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского провели самостоятельное исследование на эту тему.

Опытной площадкой стал Якутск. Ученые сравнили число вызовов «скорой», связанных с сердечно-сосудистыми патологиями, с уровнями геомагнитной активности по данным К-индекса. Этот индекс характеризует отклонение от амплитуды магнитного поля Земли при нулевой активности Солнца.

Магнитное поле измеряют в разных точках Земли с помощью специальных приборов, называемых магнитометрами. Ученые всего мира используют шкалу, согласно которой К-индекс может принимать значения от 0 до 9 относительных единиц.

— Мы проводили измерения с помощью магнитометров, установленных в Якутске и на всей территории Республики Саха, — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории магнитосферно-ионосферных исследований Института им. Ю.Г. Шафера СО РАН Сергей Самсонов. — Снимали показания раз в три часа, то есть восемь раз в сутки. Затем записывали суммарный суточный К-индекс. Такие измерения производились в течение полугода.

Затем авторы работы изучили около 144 тыс. карточек вызовов скорой помощи за тот же период, отобрав все записи, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Был составлен график. Выяснилось, что при росте геомагнитной возмущенности повышалось и количество вызовов «скорой», связанных с гипертоническими кризами, инфарктами миокарда и инсультами.

— В настоящее время доказано, что факторы космической погоды влияют на состояние белковых структур и окислительно-восстановительные реакции, что вызывает изменения состояния мембран клеток, — сообщила профессор Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Светлана Паршина. — Эти доказательства представлены в монографии «Биотропное воздействие космической погоды» под редакцией М.В. Рагульской. Кроме того, российский ученый, доктор медицинских наук, сотрудник МГУ Юрий Гурфинкель показал, что при геомагнитных возмущениях изменяется вязкость крови, нарушается микроциркуляция, что и приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

В дальнейшем коллектив ученых планирует изучить параметры космической погоды, которые могут воздействовать на здоровье человека. Исследователи также хотят выявить связь отобранных параметров с психоэмоциональным состоянием человека.

Впрочем, практикующие медики часто относятся к подобным исследованиям скептически. По словам доцента кафедры факультетской терапии № 1 лечебного факультета университета им. И.М. Сеченова Антона Родионова, подобные работы появляются с завидной периодичностью.

— Мне они больше напоминают открытия «британских ученых», — говорит он. — Если поработать с базами научных публикаций, то без труда можно обнаружить и противоположные данные, которые опровергают взаимосвязь между погодными колебаниями и сердечно-сосудистыми осложнениями.

По словам Антона Родионова, коллеги из московской подстанции скорой помощи однажды провели подобное исследование и закономерности между изменениями погоды и частотой гипертонических кризов не выявили.

— Мне гораздо больше импонирует мнение, которое я еще в студенчестве слышал от одного из своих учителей, профессора Сеченовского университета Абрама Львовича Сыркина. Он говорил: никогда не списывайте плохое самочувствие ваших пациентов на возраст и погоду, — рассказал Антон Родионов. — Успех лечения болезней сердца, профилактика сосудистых осложнений заключается в модификации факторов риска и регулярном приеме назначенных лекарственных препаратов.

Вывод эксперт делает следующий — если скачет давление, нарушается сердечный ритм, болит сердце не надо объяснять это погодой, следует обратиться к врачу для подбора или коррекции терапии.