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Названы способы борьбы с повышенным давлением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков рассказал, как бороться с артериальной гипертонией и предупредить прогрессирование болезни.

В первую очередь специалист посоветовал отказаться от поваренной соли, поскольку этот минерал задерживает жидкость в организме и нарушает функцию почек, что приводит к повышению давления.

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«Также в лечении артериальной гипертензии нужно начинать с коррекции факторов риска: отказа от курения, снижения веса, нормализации углеводного обмена, занятий спортом», — сказал врач, его слова приводит агентство городских новостей «Москва» в четверг, 16 мая.

Кроме того, гипертоникам следует обратить внимание на питание — включить в свой рацион продукты с высоким содержанием калия и магния. Это, в частности, клюква, брусника, цельнозерновые каши, овощи и фрукты, пояснил Серебряков.

«Всё это — классический набор продуктов при средиземноморской диете. Коррекция питания дает достаточно хорошие результаты, помогает уже в начальной стадии развития артериальной гипертензии», — утверждает специалист.

По его словам, если человек соблюдает все вышеперечисленные правила, но «нормальных цифр давления» не достигает, то ему следует обратиться к врачу за подбором медикаментозной терапии.

Ранее в апреле ученые назвали натуральное средство для снижения давления. Оказалось, что это — экстракт арбузов.

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