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Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга

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Фото: Depositphotos
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Жительница Канады Трейси Френч, у которой диагностировали онкологию, рассказала, что в течение нескольких лет принимала признак рака кожи за обычный прыщик.

Как пишет The Sun, женщина игнорировала светло-розовое пятно над губой, которое со временем прекратилось в красное чешуйчатое высыпание.

Новообразование увеличивалось, и тогда Френч решила пройти медосмотр. Биопсия показала, что у женщины развился плоскоклеточный рак кожи. Этот вид онкологии чаще всего формируется на голове, шее и задней части рук — участках, которые чаще подвергаются воздействию солнца. Проявляется заболевание как обычное красное высыпание или небольшая незаживающая рана.

Благодаря быстро проведенной операции и удалению пораженного участка кожи, Френч смогла избежать плачевных последствий и уже идет на поправку.

Среди основных симптомов рака кожи врачи назвали изменения родинки, веснушки или нормального участка кожи.

10 августа специалисты назвали самые первые симптомы рака легких.

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