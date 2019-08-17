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Названы ранние признаки диабета

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Фото: Global Look Press/Stewart Goldstein
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Выявить диабет на начальных стадиях очень проблематично, однако британские медики перечислили ряд симптомов, при появлении которых стоит немедленно обратиться к врачу.

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При сахарном диабете в организме вырабатывается недостаточное количество инсулина, который отвечает за доставку к клеткам глюкозы в нужном количестве. В результате повышается уровень сахара в крови, возникает риск развития инсульта, почечной недостаточности, инфаркта, гангрены и слепоты.

Кроме того, заболевание крайне опасно из-за возможной гипо- или гипергликемической комы, пишет Medicalxpress.

Тем не менее в 70% случаях диабет второго типа развивается бессимптомно.

Однако медики отметили, что пройти обследование стоит при появлении таких нетипичных признаков болезни, как частые рвота или тошнота в совокупности с низким кровяным давлением.

Также свидетельствовать о начале развития диабета могут сухость во рту, частое мочеиспускание и постоянная жажда, резкая потеря веса, повышенная утомляемость, обострение грибковых или гнойничковых заболеваний.

10 августа специалисты назвали самые первые симптомы рака легких.

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