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Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.

Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.

Так, например, антибиотики не следует принимать без назначения врача. Неоправданное использование и неверно выбранный препарат ведут к развитию резистентности бактерий к ним. Это грозит сделать антибиотики бесполезными при таких опасных заболеваниях, как пневмония или сепсис.

Не стоит злоупотреблять и жаропонижающими. Организм должен иметь возможность вырабатывать антитела для борьбы с инфекцией, пишет Медикфорум. Прибегать к этим средствам можно при повышении температуры до 38,5 и больше.

В случаях с кашлем необходимо помнить, что сухой и влажный кашель лечатся по-разному. Если при влажном принять средства, предназначенные для сухого, это может привести даже к воспалению легких.

При лечении гипертонии важно консультироваться с врачом. Выбор препаратов только на основании показателей тонометра и без учета особенностей организма может привести к ухудшению состояния.

Осторожней следует быть и с каплями для носа. Если использовать их больше недели, может развиться привыкание.

Самостоятельный прием обезболивающих тоже опасен. Эти препараты снимают неприятные ощущения, но причину боли не лечат.

Внимательно нужно относиться и к приему слабительных. Их бесконтрольное применение грозит нарушениями в работе кишечника, почек, сердца, нервной системы и печени.

16 августа врачи назвали простой способ защититься от простуды и гриппа.

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