Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией

Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.

В первую очередь она советует начать следить за весом и избавиться от лишних килограммов. Нормализация веса стабилизирует показатели артериального давления. При этом важно не перестараться и соблюдать сбалансированный рацион питания.

Второй шаг — отказ от алкоголя и курения.

Третьим пунктом борьбы с гипертонией названо снижение употребления натрия, отмечает телеканал «360». Для этого стоит добавить в завтрак сырые овощи и фрукты.

Также важно делать упражнения и вести активный образ жизни. Небольшие физические нагрузки с плавным повышением сложности могут укрепить сердечно-сосудистую систему.

11 августа эксперты рассказали о последствиях ежедневного употребления кофе.