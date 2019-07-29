Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта

Врачи Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно с Московским институтом электротехники придумали новый способ спасения пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов, которое наступает после обширных инфарктов.

Новый метод не подразумевает трансплантации органа. Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.

Благодаря им здоровые ткани будут постепенно вымещать патологические, после чего «заплатка» бесследно растворяется в организме.

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Зарастет на сердце рана: кардиозаплатки спасут после инфаркта