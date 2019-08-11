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Названы последствия ежедневного употребления кофе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Эксперты рассказали о позитивных и негативных последствиях увлечения кофе, пишет Медикфорум.

Исследования показали, что употребление кофе способно улучшить настроение, а также позитивно сказать на работе мозга. Поэтому пить его при депрессиях даже полезно.

Кроме того, некоторые эксперты уверены, что натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типа, пишет издание.

Благодаря употреблению кофеина перед спортивными тренировками можно улучшить свои результаты за счет его бодрящего эффекта. Также кофе полезен для повышения концентрации и улучшает память.

Однако есть и негативные последствия. К ним можно отнести повышение артериального давления и уровня холестерина. Особенно это касается кофе, который приготовлен при помощи френч-пресса, перколятора. В таком напитке больше кафестола, который и может увеличивать уровень холестерина, и как следствие негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Помимо этого, из-за кофе могут развиться тревожные состояния, беспокойный сон и головная боль.

Эксперты советуют не злоупотреблять напитком. Ранее стало известно, кому кофе противопоказан.

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