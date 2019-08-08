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Медики рассказали, кому нельзя пить много кофе

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Фото: TASS/John Walton
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Ученые из Гарвардского университета (США) пришли к выводу, что страдающие от мигрени люди должны пить меньше двух чашек кофе в день, для того чтобы защитить себя от возможного усиления головных болей. Исследование опубликовано в American Journal of Medicine.

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Специалисты проанализировали влияние напитков на базе кофеина на самочувствие ста людей, страдавших от мигрени. В течение полутора месяцев, пока длился экперимент, добровольцы детально рассказывали о том, как часто у них возникала боль и что они ели и пили.

Анализ дневников испытуемых показал, что кофе действительно влияло на самочувствие людей с мигренью, однако это негативное воздействие проявляло себя лишь при относительно больших количествах выпитого. В частности, риск развития головных болей повышался на 30–40% при употреблении трех чаше кофе и был практически в три раза выше при употреблении больше пяти порций напитка.

По мнению ученых, эти данные следует учитывать как самим больным мигренью, так и их лечащим врачам, отмечает «РИА Новости».

Мигрень — это неврологическое заболевание, которое приводит к развитию сильных головных болей в самых разных обстоятельствах. В частности, ее могут провоцировать пища, погода, физическое перенапряжение, недостаток сна и другие раздражители. Причины развития мигрени до сих пор остаются загадкой для ученых.

Ранее в августе ученые развенчали популярный миф о кофе. Оказалось, что этот напиток, в отличие от алкоголя и курения, никак не влияет на сон.

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