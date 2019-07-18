Шрамы в прошлом: в России создается лекарство от рубцов

Ученые МГУ ищут лекарство от фиброза — рубцевания после повреждения органов. В своих поисках они обратили внимание на многократную регенерацию эндометрия — слизистой оболочки матки. Проведенные опыты показали, что клетки эндометрия действительно обладают рядом уникальных регенеративных свойств. Пока исследование находится в начальной стадии, однако в случае успеха оно позволит найти средство борьбы с фиброзом, которое будет применимо как для женщин, так и для мужчин.

Чудеса регенерации

Процесс разрастания соединительной ткани с появлением рубцов, называемый фиброзом, происходит по разным причинам: от хронических инфекционных заболеваний до травмы или облучения. Этот процесс эволюционно важен для поддержания целостности органа, однако после рубцевания становится невозможной регенерация — полное восстановление исходной структуры ткани. Развитие фиброза лежит в основе формирования шрамов на коже, цирроза печени, снижения функции легких и многих других проблем.

Исследователи Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова выяснили, что в менструальной крови и эндометрии содержатся вещества, способные ускорить процессы регенерации тканей и остановить фиброз.

Ученые обратили внимание на то, что эндометрий регулярно подвергается различным повреждениям во время менструаций, а также родов и гинекологических операций, и при этом, если нет патологий, заживает без образования рубцов. Причем этот процесс эффективно повторяется 200–300 раз за время жизни женщины. Если бы аналогичным образом повреждали сотни раз кожу, рубцевание было бы неизбежным, сообщил заведующий лабораторией генно-клеточной терапии Института регенеративной медицины МНОЦ МГУ Павел Макаревич.

— Мы выделили клетки эндометрия и сравнили их с клетками других тканей и органов, чтобы найти их уникальные регенеративные свойства, — отметил ученый. — Кроме того, мы проанализировали реакцию менструальной и венозной крови на запуск фиброза в различных клетках и обнаружили ряд интересных закономерностей.

Исследование подтвердило гипотезу о том, что в менструальной крови содержатся вещества, запускающие регенерацию и блокирующие фиброз. Оказалось, что сыворотка менструальной крови блокировала фиброз, а сыворотка крови из вены, похожая на раневое отделяемое, которое появляется на коже при травме, напротив, стимулировала появление признаков фиброза в клетках.

Ученые предположили, что за это, вероятно, отвечают особые вещества, которые выделяются стволовыми клетками эндометрия, в том числе так называемые факторы роста. Это естественные соединения, способные стимулировать рост и дифференцировку клеток. Именно они обуславливают регенеративный потенциал эндометрия. Какой именно фактор роста или другой участник процесса окажется наиболее важным для данного процесса, ученым еще предстоит выяснить.

Не только для женщин

Пока ученые находятся в начальной стадии исследования, однако в случае успеха они смогут создать лекарство или методику борьбы с фиброзом, которые будут применимы и для других тканей и органов. Препарат будет подходить как для женщин, так и для мужчин.

— Конечно, самой менструальной крови там не будет, для медицинского применения она непригодна, — отметил Павел Макаревич. — Однако если мы сможем определить вещества, которые обладают противофиброзным действием, то сможем либо наращивать эти белки в культуре, либо создать их химические аналоги. В любом случае спектр болезней, последствия которых можно будет корректировать с помощью такого подхода, огромен, поэтому это не вопрос лишь репродуктологии или хирургии. Решение данной задачи важно для многих направлений медицины, в том числе и для регенеративной, где выращивание ткани в случае развития фиброза становится невозможным.

В дальнейшем при доклинических исследованиях перспективные молекулы можно будет вводить прямо в области повреждения, например в раны на коже, и оценивать, как происходит регенерация и насколько этот подход безопасен, сообщила «Известиям» старший научный сотрудник Института регенеративной медицины МНОЦ Анастасии Ефименко.

Лекарство от бесплодия

Авторы исследования представили очень ценные для медицинской науки результаты, уверен директор Института регенеративной медицины Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петр Тимашев.

— Фиброз тканей является важнейшей, но до сих пор не решенной медицинской проблемой. Несмотря на интенсивные исследования, в клинической практике отсутствуют эффективные и безопасные лекарства, способные предотвратить или обратить фиброз вспять, — сказал эксперт. — Изучаемые в МГУ антифибротические свойства менструальной крови и эндометрия, безусловно, являются перспективными, и это направление исследований необходимо развивать. Когда будут определены и выделены антифибротические компоненты крови, перед нами откроются новые возможности контроля обратимости фиброзных процессов.

Однако, как считает Петр Тимашев, ученым остается решить еще ряд вопросов. Например, известно, что после кесарева сечения на матке остаются рубцы, то есть предполагаемые антифибротические свойства стволовых клеток эндометрия не предотвращают данный процесс.

Первым и наиболее вероятным практическим приложением выявленных свойств веществ, содержащихся в менструальной крови, может стать эффективный препарат от женского бесплодия, вызванного фиброзом эндометрия. Он может произойти вследствие инфекционных заболеваний и по ряду других причин.

Работы по исследованию свойств компонентов менструальной крови и эндометрия поддержаны грантами Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований.