Носки на здоровье: белье из антибактериальной ткани защитит от грибка

В России изобрели новую технологию обработки тканей, придающую им антибактериальные и антигрибковые свойства. Производство носков и белья из таких материалов не потребует установки дополнительного оборудования на предприятиях, и его себестоимость окажется выше чем обычных лишь на 15%. При этом использование аналогичных способов модификации тканей приводит к их удорожанию в несколько раз. В первую очередь новые товары пригодятся пациентам с ослабленным иммунитетом, участникам многодневных туристических походов и военным.

Серебряный раствор

Защитные свойства одежде придают наночастицы серебра — мощное средство, которое убивает болезнетворные бактерии и грибки. Для стабилизации наночастиц в тканях ученые предложили использовать полимеры, выделенные из экстрактов льна и конопли.

— Синтез наночастиц и их внедрение в текстильный материал происходит в растворе, для подготовки которого в воду добавляют соль серебра (AgNO3) в малой концентрации (около 0,02 г на литр) и положительно заряженный полимер, — отметил заведующий лабораторией «Химия и технология модифицированных волокнистых материалов» Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН Андрей Морыганов. — При этом важную роль в процессе модификации ткани играет четвертый компонент состава, которым служит специальный восстановитель. Он взаимодействует с солью и вызывает выделение наночастиц серебра, которые прочно адсорбируются в структуре полимера.

Получившимся раствором пропитывают носки. Процесс проходит в машинах с центрифугой, похожих на стиральные. На финальном этапе изделия сушат.

Применение раствора не ограничено сферой производства чулочно-носочных изделий. В дальнейшем его можно будет использовать как для изготовления других видов одежды, например белья и перчаток, так и для выпуска широкого спектра медицинских перевязочных средств.

— Простота технологии исключает необходимость закупки дорогого оборудования для предприятий, — рассказал Андрей Морыганов. — Сам пропиточный состав также является доступным. По нашим расчетам, для обработки одного килограмма изделий будет достаточно объема раствора, стоимость которого не превысит 40 рублей. В результате себестоимость производства носков и белья из таких материалов будет дороже стандартной лишь на 15%.

По словам ученого, разработанная технология обработки тканей значительно экономичнее аналогичных методов, известных ранее.

— Сейчас для создания антибактериального белья применяется метод инжекции. При его использовании в структуре волокон ткани создаются микропоры, в которые впрыскивается антибактериальное вещество. Однако этот способ ведет к многократному удорожанию продукции, а также не позволяет использовать натуральные материалы при производстве, — добавил Андрей Морыганов.

Битва в чашке Петри

Свойства новой ткани уже прошли независимую проверку на базе Ивановской государственной медицинской академии.

— В ходе опытов образцы материи помещались в чашку Петри, содержащую болезнетворные микроорганизмы, — рассказала научный сотрудник лаборатории «Химия и технология модифицированных волокнистых материалов» Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН Наталья Дымникова. — В результате исследований выяснилось, что модифицированная ткань не только не была заражена бактериями, но и расчистила от них пространство вокруг себя.

Такие результаты позволяют предположить, что с помощью антибактериальной одежды можно будет излечивать грибковые заболевания на ранних стадиях. Однако клиническое подтверждение этого факта удастся получить только после начала производства изделий.

Также ученым удалось установить, что такие носки смогут сохранять свои полезные свойства даже после многократного воздействия моющих средств, выдерживая более 20 стирок.

Однако, по мнению экспертов, эффективность и доступность новой технологии не означает необходимости модификации всего белья и чулочно-носочных изделий на рынке.

— В первую очередь изделия с защитными свойствами пригодятся в армии для предотвращения распространения инфекций среди солдат и во время длительных военных походов, — считает заведующая лабораторией ассортимента и технологии производства многофункциональных текстильных материалов ЦНИИ швейной промышленности Зинаида Козинда. — Их использование может быть востребовано и в больничных условиях, особенно если человеку собираются делать операцию по трансплантации органов, которая сопровождается искусственным снижением иммунитета.

Если же говорить о ежедневном использовании антибактериальной одежды, то при соблюдении элементарных правил гигиены это вряд ли целесообразно, считает эксперт. В данном случае специальное белье может даже ослабить защитную систему организма, взяв на себя часть ее естественных функций.

В настоящее время проект находится в стадии поиска индустриального партнера. В случае его скорого появления новые изделия могут выйти на рынок уже через два-три месяца.