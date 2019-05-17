Голосальный успех: создан препарат для лечения фиброза связок

В России разрабатывают первый клеточный препарат для лечения фиброза голосовых связок. Такое поражение гортани часто развивается у певцов, учителей, дикторов, артистов и может привести к полной потере голоса, затруднениям при дыхании и болевым ощущениям. Медики создали и испытали на животных лекарство, сделанное из суспензии стволовых клеток. Инъекции препарата стимулируют регенерацию связок, возвращая им эластичность, а больному — голос.

Болезнь певцов и дикторов

Фиброз — это разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах, возникающее, как правило, в результате хронического воспаления. Фиброзные изменения голосовых связок могут быть вызваны самыми разными причинами, и это весьма распространенная проблема. Болезнь развивается при перенесенных операциях на гортани из-за рубцов, но может также возникнуть от простуды, воспаления горла и носоглотки. Чаще недуг поражает людей, чья профессиональная деятельность связана с длительным напряжением голосового аппарата, — певцов, дикторов, радиоведущих, преподавателей, экскурсоводов.

Фиброз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова создали новую клеточную технологию, которая позволит вылечить фиброз и сделать огрубевшие ткани связок здоровыми и эластичными. Как сообщил «Известиям» заведующий отделом передовых клеточных технологий Сеченовского университета Алексей Люндуп, в основе инновационной методики лежит использование собственных клеток пациента. Речь идет о мультипотентных мезенхимальных стромальных клетках (ММСК), способных дифференцироваться в остеобласты (клетки костной ткани), хондроциты (хрящевые) и адипоциты (жировые).

Однако в данном случае, как пояснил специалист, речь идет не о способности этой группы клеток перевоплощаться в какие-либо другие, а о их уникальном регенеративном потенциале.

Клеточный бальзам

— Разработанный нами продукт стимулирует регенерацию в области повреждения, — отметил Алексей Люндуп. — Представьте: на связках сформировалась соединительная ткань, то есть рубец, который мешает им нормально вибрировать. Человек попросту теряет способность говорить. Можно решить эту проблему хирургическим путем, то есть вырезать поврежденные ткани. Но тогда на их месте появится новый послеоперационный рубец. Клеточная терапия потенциально куда эффективнее.

Препарат представляет собой суспензию стволовых клеток в физиологическом растворе. В готовой форме он вводится пациенту инъекционно в место повреждения. Попавшие в зону фиброза клетки стимулируют регенерацию поврежденной ткани, препятствуя формированию рубца.

Фиброз Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Для создания лекарства используются собственные клетки пациента, которые добывают путем забора костного мозга из подвздошной кости. Как утверждают специалисты, для такой процедуры не нужны стерильные операционные, врач (хирург или гематолог) может сделать ее за несколько минут в обычном кабинете.

— Затем взятый биоматериал привозят на стерильное производство, выделяют из него мезенхимальные стромальные клетки, культивируют их, наращивают большое количество и замораживают. В случае если пациент повреждает голосовые связки, этот препарат можно будет быстро разморозить и применить для лечения, — рассказал Алексей Люндуп.

Все работы по созданию клеточного препарата ученые отдела передовых клеточных технологий выполнили совместно с кафедрой болезней уха, горла и носа Сеченовского университета.

В дальнейшем ученые планируют создать банк донорского материала для лечения фиброза связок. Певцам, дикторам, актерам и другим людям, чья карьера зависит от голоса, будет предложено заранее подстраховаться и отдать свои стволовые клетки на хранение медикам.

Молчание крольчат

Доклинические испытания новой технологии показали ее эффективность. Заболевание было смоделировано на лабораторных кроликах. Затем их пролечили клеточным препаратом.

— Итоговые гистологические данные показали, что после курса инъекций нашего препарата ткани в районе повреждения радикально изменились: рубцы исчезли, связки снова стали эластичными. К сожалению, мы не можем заставить кроликов петь или говорить. Поэтому нам предстоит дальнейшая доклиническая исследовательская работа, например, на приматах, — пояснил «Известиям» инженер-технолог отдела передовых клеточных технологий Сеченовского университета Михаил Крашенинников.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

После успешного испытания на животных методику можно будет протестировать на добровольцах.

Подобные исследования в области регенеративной медицины очень важны, поскольку они создают альтернативу протезированию. Восстановление идет за счет собственных клеток, что означает отсутствие отторжения, рассказал «Известиям» доцент кафедры экологии и генетики ТюмГУ (вуз — участник проекта «5-100») Сергей Артеменко.

— Что касается сути технологии, то всё рационально и довольно практично, — считает эксперт. — Небольшие затруднения возникают при коммерциализации вопроса, поскольку извлечение и особенно длительное хранение стволовых клеток — дорогостоящая услуга. Это не станет проблемой для звезды мирового масштаба, но для учителя, например, это пока чистая фантастика. Хочется верить, что развитие данного направления действительно удешевит процедуру.

Фиброз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В целом работа ученых Сеченовского университета очень интересна, отметил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины КФУ Альберт Ризванов. Однако практическое внедрение таких технологий в России сталкивается с рядом проблем.

— В настоящее время стволовые клетки показали высокую эффективность в снижении фиброзных процессов, поэтому подобные исследования безусловно очень важны, — отметил ученый. — В то же время у нас в стране, к сожалению, до сих пор не заработал в полную силу закон о биомедицинских клеточных продуктах — федеральный закон № 180. Несмотря на то что он был принят два года назад, в связи с отсутствием подзаконных актов не было инициировано еще ни одного производства или официальных доклинических исследований биомедицинских клеточных продуктов.

Клиническая стадия испытаний новой технологии лечения фиброза голосовых связок может продлиться от трех до 10 лет.