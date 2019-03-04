Хирургия онлайн: врачи удалили опухоль желудка через проколы

В Геленджике прошла серия уникальных малоинвазивных операций по лечению рака желудка и кишечника. Все вмешательства провел один из ведущих российских онкологов Алексей Карачун и врачи Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». Действия хирургов транслировались в режиме онлайн для специалистов Санкт-Петербурга, Тобольска и других городов. Мероприятие стало частью масштабного образовательного проекта для российских медиков.

63-летний житель Геленджика Сергей (фамилия пациента не разглашается по его просьбе. — «Известия») несколько лет страдал от мучительных болей в животе, слабости и других неприятных симптомов. Он обращался в районные больницы, однако точный диагноз — рак прямой кишки — смогли поставить только в многопрофильном медицинском центре «СОГАЗ» благодаря высокотехнологичному оборудованию и квалификации специалистов. О том, что у него онкология, Сергей узнал совсем недавно. Помощь ему была предложена незамедлительно и совершенно бесплатно — в рамках выделенных квот по программе обязательного медицинского страхования.

— Я долго искал подходящую больницу. Врачи в районных центрах работают хорошо, но медленно. Обследование может растянуться на месяцы, а время идет, — рассказал «Известиям» пациент. — Я обратился к врачам клиники «СОГАЗ», и мне сказали, что есть квота. Тут и условия прекрасные, тихо, спокойно, поэтому я согласился.

Лучшие российские специалисты в рамках мастер-класса «Современные тенденции абдоминальной онкологии» провели два вмешательства с трансляцией в режиме онлайн. Одно из них — резекция части кишечника в связи с раком прямой кишки, другое — удаление опухоли желудка 64-летней женщине. Мастер-класс прошел в минувшую субботу на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

Руководил всеми хирургическими вмешательствами один из самых известных онкологов страны — заведующий хирургическим отделением абдоминальной онкологии и научным отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, член правления Российского общества эндоскопических хирургов (РОЭХ) и хирургического общества Пирогова Алексей Карачун. По словам специалиста, пациентам были проведены максимально щадящие малоинвазивные операции, после которых они смогут восстановиться в ближайшие сроки.

— Мы показали на практике, как осуществляются лапароскопические вмешательства больным раком желудка и кишечника. В Европе и Америке такие операции проходят довольно давно, у нас же эта практика введена сравнительно недавно, — отметил Алексей Карачун. — У одной пациентки наблюдалась хроническая язва желудка, но местные врачи сумели поставить более точный диагноз: язвенная форма рака желудка. Чтобы не делать ей большой надрез, после которого сложно быстро вернуться к обычному образу жизни, а также чтобы не было косметических дефектов, мы выполнили операцию через проколы брюшной стенки. При этом объем операции идентичен тому, что дает полостная операция. Аналогичное вмешательство, только по удалению опухоли кишечника, успешно проведено и второму пациенту.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является второй из основных причин смерти в мире. В 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 млн человек. Таким образом, злокачественные новообразования стали причиной каждой шестой смерти на планете.

По данным Росстата, с января 2017 по июнь 2018 года рак вышел на первое место среди причин смерти женщин трудоспособного возраста в России. Среди мужчин основной причиной смерти остаются сердечно-сосудистые заболевания. При этом рак желудка занимает четвертое место по распространенности в стране. Основная сложность его лечения заключается в том, что почти 40% пациентов попадают в больницы уже с четвертой, неоперабельной стадией рака.

Однако ситуация может измениться в лучшую сторону, считает заведующий хирургическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ» Андрей Проценко.

— Мы активно пропагандируем раннюю диагностику онкологических заболеваний, и когда человек приходит в наши клиники, мы всегда рекомендуем онкоскрининги здоровым пациентам. Качественная диагностика имеет огромное значение для лечения ранних форм рака, — уверен он. — Сейчас существует мнение, что больных раком стало больше, на самом деле его просто стали лучше выявлять. Это важно как для спасения жизни пациента, так и для экономики медицины: пролечить рак на ранней стадии гораздо выгоднее, чем оперировать более поздние формы.

Конференция и мастер-класс по абдоминальной онкологии прошли на базе многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике. Впервые велась трансляция сразу на три города — в режиме реального времени за происходящим могли наблюдать участники конференции, находящиеся в Петербурге, Тобольске и Колпино (в этих городах открыты центры Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»).

Мероприятие прошло при поддержке компании OLYMPUS. Конференция была организована в рамках масштабного социально значимого проекта Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», стартовавшего в 2018 году и направленного на создание уникальной профессиональной площадки для врачей. В рамках проекта уже состоялись конференции по гинекологии, онкологии и бариатрической хирургии. Следующее мероприятие, посвященное стоматологии, пройдет в апреле нынешнего года.