Сбросить лишнее: ведущие врачи провели операции пациентам с ожирением

В России неуклонно растет число людей с ожирением. Спасти от него становится всё сложнее — в некоторых случаях необходима помощь хирургов. Тему радикальной борьбы с лишним весом в рамках научно-практической конференции «Комплексное лечение ожирения и метаболических нарушений», прошедшей на площадках Группы клиник «СОГАЗ Медицина», обсудили ведущие российские эксперты в этой области. Мероприятие с участием известных специалистов по бариатрической хирургии прошло в режиме телемоста между Санкт-Петербургом и Геленджиком при поддержке компании Olympus. Центральным событием стала серия показательных операций, призванных вылечить пациентов от ожирения.

Жительница Геленджика Любовь Викторовна (фамилия пациентки не разглашается по ее просьбе. — «Известия») попала в многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ» во второй раз. Полгода назад в этой же клинике женщине успешно прооперировали грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, так как выпячивание мешало дышать. Сейчас Любовь Викторовна вновь легла на стол хирургов: вес 120 кг мешает активной жизни и восстановлению после операции.

— Для меня это не столько вопрос потери килограммов, сколько вопрос здоровья. Я очень жду положительных результатов операции, надеюсь, что после нее все мои внутренние органы будут работать как положено: уйдет жировой слой, восстановится печень, — рассказала «Известиям» пациентка ММЦ «СОГАЗ».

Как полагают хирурги, за три послеоперационных месяца женщина должна потерять около 45 кг. Проведенная лапароскопически, то есть с минимальными травмами, продольная резекция желудка (операция по удалению части органа), позволит пациентке эффективно контролировать свое пищевое поведение в будущем.

Эта и еще одна высокотехнологичная, малоинвазивная операция прошли в рамках научно-практической конференции «Комплексное лечение ожирения и метаболических нарушений», которая состоялась накануне в Геленджике. Принять участие в этом мероприятии имели возможность врачи любых медицинских учреждений Краснодарского края.

Видео всех манипуляций было доступно врачам из Санкт-Петербурга, где находится Международный медицинский центр «СОГАЗ». Проводили операции два высококлассных хирурга: кандидат медицинских наук, заведующий НИЛ хирургии метаболических нарушений ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, президент Общества бариатрических хирургов России Александр Неймарк и Андрей Проценко, заведующий хирургическим отделением ММЦ «СОГАЗ». По словам врачей, таких случаев, когда с ожирением нужно бороться не только диетами, но и с помощью хирургических вмешательств, становится всё больше.

— Исследования показывают, что порядка 35% наших сограждан страдают ожирением, — сообщил «Известиям» Александр Неймарк. — Бариатрическая хирургия является единственным методом, который позволяет эффективно лечить эту болезнь. Проблемой остается то, что эти операции пока доступны малому числу пациентов из-за высокой стоимости. Однако мы добиваемся того, чтобы вскоре эти вмешательства стали доступны пациентам по квотам в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В первую очередь это нужно людям со значительной степенью ожирения и неконтролируемым сахарным диабетом второго типа.

Как рассказал «Известиям» заведующий хирургическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ» Андрей Проценко, ожирение влияет на развитие не только сахарного диабета, но и раковых опухолей. Поэтому так важно его лечить, в том числе и хирургическим путем.

— Есть статистические исследования, которые говорят о том, что любое повышение индекса массы тела ведет к пропорциональному повышению риска развития различных патологий. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и онкология, и заболевания суставов. Ведь не нужно забывать, что ожирение — это серьезное нарушение обмена веществ, которое влияет на весь организм, — отметил Андрей Проценко.

Также в рамках конференции ведущие специалисты по лечению ожирения выступили с научными докладами. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИЛ диабетологии и НИЛ хирургической коррекции метаболических нарушений в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Екатерина Кравчук рассказала о том, как хирургия помогает лечить больных диабетом, в каком случае диеты и спорта уже недостаточно, как нужно сопровождать таких пациентов в послеоперационном периоде.

По словам специалиста, на сегодняшний день именно бариатрическая хирургия остается единственной эффективной методикой лечения ожирения.

— Пациент может похудеть с помощью грамотно выстроенного со стороны диетолога режима питания, но всегда есть риск, что прежний вес вернется, и этот риск очень велик. Поэтому радикальное вмешательство — это действительно эффективно. Однако нужно помнить, что операция — лишь инструмент, который может помочь пациенту изменить свой образ жизни. Это не волшебная палочка, — подчеркнула Екатерина Кравчук. — Также после операции такие пациенты должны находиться под наблюдением междисциплинарной команды хирургов, диетологов, эндокринологов и так далее. В этом заключается мультидисциплинарный подход, который обеспечивает не только устранение лишнего веса, но и улучшение самочувствия пациента, то есть помогает повысить качество его жизни.

Конференция по бариатрической хирургии продолжает цикл мероприятий в рамках нового образовательного проекта Группы клиник «СОГАЗ Медицина». Этот проект позволяет врачам из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других регионов изучить передовые методы лечения различных заболеваний. А жителям Черноморского побережья — получить современную медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего региона.