Медики рассказали об опасности купания при некоторых болезнях

Людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также страдающим сахарным диабетом противопоказано купаться. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

По его словам, как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания. Помимо названных заболеваний, купаться не стоит людям с инфекционно-воспалительными процессами, заболеваниями нервной системы и эпилепсией, пишет «РИА Новости».

Также Холдин подчеркнул, что большую опасность при купании также вызывает алкогольное опьянение, так как вызывает ухудшение координации движений, ориентации и контроля над поведением. В нетрезвом состоянии люди не могут ощутить опасность, инстинкт самосохранения подавляется.

30 июля генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что россиянам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей при планировании туристических поездок.