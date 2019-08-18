Назван лучший продукт для людей с повышенным давлением

При гипертонии стоит употреблять моцареллу, заявила американский диетолог Сара Шенкер.

По ее словам, из-за большого содержания соли в сырах, гипертоникам приходится отказывать от этого продукта, несмотря на обилие в них кальция и других полезных микроэлементов.

Однако слобосоленая и нежирная моцарелла станет отличным решением проблемы

«Многие люди для снижения кровяного давления убирают из рациона сыр. Не нужно этого делать. Если у вас высокие уровни холестерина или кровяного давления, следует контролировать употребление продуктов с высоким содержанием жиров», – цитирует Шенкер издание Express.

Помимо моцареллы, диетолог также советует обратить внимание на творог и белые сыры — тофу или козий сыр. Эти продукты снабдят организм необходимым ему кальцием.

12 августа врач- кардиолог Элизабет Клодас дала рекомендации по борьбе с гипертонией. По ее словам, всего четыре правила помогут нормализовать давление и чувствовать себя хорошо.