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Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение. Об этом говорится в программе «Укрепление здоровья работающих», разработанной специалистами ведомства.

«Цель: снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня», — отмечается в документе.

Эксперты министерства подчеркнули, что для организации соответствующих перерывов необходимо разработать комплексы упражнений совместно со специалистами по физической активности. Подобные брейки, как отмечается, рекомендуется проводить как минимум один раз в день.

17 августа Минздрав рекомендовал работодателям штрафовать курящих сотрудников.

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