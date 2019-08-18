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Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя. Ведомство полагает, что таким образом можно будет снизить число несчастных случаев на производстве.

Предполагается, что для тестирования будет использоваться алкотестер, пишет «РИА Новости».

Кроме того, программа подразумевает организацию безалкогольных корпоративов. Основная идея — показать, что алкоголь — это не обязательная часть праздника.

17 августа Минздрав рекомендовал работодателям штрафовать курящих сотрудников.

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