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Минздрав подсчитал число страдающих от алкогольной зависимости в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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RT составил рейтинг регионов по числу пациентов, страдающих расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Для сводки использовались данные Минздрава за 2018 год.

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В рейтинге учитывались пациенты с впервые выявленными расстройствами. Всего их было 75,7 тыс.

Лидерами стали Москва и Подмосковье — в них на учет встали по 2,8 тыс. человек.

Второе место поделили Пермский край и Челябинская область (по 2,4 тыс. человек), третье — Башкирия (2,2 тыс. человек).

Последнее место заняла Ингушетия, где за год выявлен всего один случай психических расстройств, связанных с алкоголем.

Процентное соотношение общего населения региона и пациентов с такого рода расстройствами в рейтинге не приводится.

В феврале глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в стране связано с употреблением алкоголя. По ее словам, в эту цифру входят как острые заболевания, так и хронические, развивающиеся у пьющих людей.

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