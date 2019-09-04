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В России выросла продолжительность жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Продолжительность жизни россиян увеличилась до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет у мужчин. Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова 4 сентября на Восточном экономическом форуме.

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Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.

Скворцова указала, что для долгой и здоровой жизни важно не забывать о профилактике заболеваний. Так, согласно нацпроекту «Здравоохранение», предусматривается совершенствование оказания первичной медицинской помощи и помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медпомощи детям, подготовка специалистов, развитие медцентров и цифровизация здравоохранения.

На реализацию проекта до 2024 года из федерального бюджета выделяется 1,36 трлн рублей, пишет «РИА Новости».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4–6 сентября.

Ранее Росстат предсказал число жителей России в 2020 году.

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