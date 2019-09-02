Росстат предсказал число жителей России в 2020 году

Население России к ноябрю 2020 года увеличится до 147 021 205 человек, согласно высокому прогнозу Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В это число вошли не только россияне, но и иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, объяснили «Известиям» в ведомстве.

Точные данные служба планирует уточнить в ходе Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Есть еще так называемый низкий прогноз, согласного которому в России будет проживать не меньше 146 634 272 человек.

На 1 июля 2019 года в России проживали 146,8 млн человек. Перепись 2010 года показала, что в России проживали 142 946 788 человек.

Лукавая цифра

Цифры по численности населения большинства крупных стран и крупных городов в высшей степени условны, рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев.

Во время Всероссийской переписи населения 2010 года данные переписи отличались от данных текущего учета населения приблизительно на миллион человек.

«Есть масса народа, которые приехали временно подзаработать и уехать, но потом задерживаются. Либо думают, что приехали навсегда, но теряют работу и возвращаются к себе. Поэтому есть довольно большая серая зона, измеряемая в России миллионами, относительно которых трудно сказать, жители ли они страны», — отметил эксперт.

По его словам, в ближайшее время прирост населения будет наблюдаться за счет миграции. При этом в России будет «не очень сильная, но заметная естественная убыль населения», когда число смертей превышает число рождений.

Новое поколение

Заметно рождаемость начнет расти со второй половины 2020-х годов, когда в детородный возраст войдет поколение материнского капитала.

«Реально рождаемость начала расти с 2007 года в связи с появлением материнского капитала. Они войдут в детородный возраст в районе 2027 года, потому что раньше 20 лет сейчас мало кто рожает», — сказал Коротаев.

По его мнению, вернуться в естественный рост в обозримом будущем вполне реально, но для этого государству вновь нужно принимать дополнительные меры, сопоставимые по масштабу с материнским капиталом.

Меры поддержки

После 2005 года в России удалось заметно снизить смертность благодаря эффективным антиалкогольным мерам. В частности ночной запрет на продажу алкоголя, введение минимальной цены на водку и ряда других мер.

В результате разрыв продолжительности жизни между мужчинами и женщинами сократился с 14 до 10 лет. Теперь же этот ресурс исчерпан, и нужны новые меры. Для того чтобы серьезно снизить смертность, государству нужно поднимать расходы на здравоохранение в два-три раза, убежден Коротаев.

«Рак на ранних стадиях сейчас уже реально излечим, просто это дорого. Поэтому уменьшение смертности от онкологии в настоящее время — это прежде всего увеличение доступности высокотехнологичной помощи», — подчеркнул ведущий научный сотрудник РАНХиГС.

Еще одна из мер — это повысить акцизы на табак в России до уровня Румынии или Болгарии. «Это сразу даст триллион рублей в бюджет, которые можно направить на подъем рождаемости», — заключил собеседник «Известий».

Ранее в августе эксперты РАНХиГС заявили, что численность рабочей силы в России в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.