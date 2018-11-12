Росстат намерен ввести штрафы за отказ от участия в переписи населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) готовит предложение о введении штрафов за отказ от участия во всероссийской переписи населения в размере 100 рублей, сообщает ТАСС 12 ноября.

Об этом заявил в понедельник глава Росстата Александр Суринов на пресс-конференции по предварительным итогам пробной переписи 2018 года. По его мнению, перепись должна быть обязательной для каждого.

«Сейчас мы будем работать с Министерством экономического развития, потому что за нормативно-правовое обеспечение переписи отвечает министерство. Мы будем готовить предложения, они не такие страшные, как в других странах. Мы планировали 100 рублей», — отметил Суринов.

26 октября сообщалось, что в России завершается второй этап пробной переписи населения, которая проходила с 1 по 31 октября. Ее окончательные итоги станут известны в начале 2019 года.

Пробная перепись проводится для отработки организационных и технологических нововведений Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.