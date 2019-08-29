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Росстат подсчитал число россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По данным на начало 2019 года, в России проживали 146 780 720 человек. Соответствующие данные в четверг, 29 августа, опубликовал Росстат.

Женщин оказалось больше, чем мужчин, примерно на 10 млн — 78,68 млн против 68,09 млн. Превышение числа женщин над мужчинами отчетливо наблюдается с 33 лет и с возрастом увеличивается. В Росстате связали это с высоким уровнем преждевременной смертности мужчин.

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Средний возраст россиян составил 40,2 года, при этом у женщин — 42,4 года, а у мужчин — 37,3 года.

Также выяснилось, что подавляющее большинство россиян — это представители городского населения (109,45 млн человек), на селе проживает лишь 37,32 млн граждан. Самым населенным пунктом оказалась Москва. В столице проживает 12 615 279 человек, при этом данная цифра больше, чем население всего Уральского федерального округа (12 350 122 человека). Наиболее малочисленными регионами страны оказались Чукотка (49,6 тыс.) и Ненецкий автономный округ (43,8 тыс.).

26 августа Росстат опубликовал прогноз до 2036 года, в котором утверждается, что в долгосрочной перспективе в России количество женщин будет превышать число мужчин. По мнению аналитиков, единственным регионом, где пропорция мужчины–женщины окажется в пользу первых, станет Чукотка, пишет «Газета.ру».

В Росстате также отметили, что в текущем году на 1 тыс. мужчин в РФ приходится 1154 женщины, к 2036 году соотношение составит 1 тыс. к 1128.

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