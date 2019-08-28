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Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.

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В эту категорию неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании. Собирались данные о долгах за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, а также газоснабжению и плате за жилое помещение.

При этом по данным Росстата за I квартал, только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд рублей за коммунальные услуги (без учета жилищных). Причем больше всего — за тепло — 146,4 млрд рублей. Оставшиеся средства — это долги управляющих компаний перед сбытовыми.

Между тем, добавили в пресс-службе Минстроя, долги промышленных и прочих потребителей (юридические лица, кроме бюджетных организаций. — «Известия») по оплате ЖКУ в I квартале 2019 года увеличились на 1,2%. Их долг составил 530,2 млрд рублей. Таким образом, население и промышленные потребители суммарно должны за жилищно-коммунальные услуги почти 1,1 трлн рублей.

Подробнее — в материале «Известий»:

Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей

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