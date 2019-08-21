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«Говорящую пирамиду позора» установили перед домом должника в Самаре

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Фото: Самарские коммунальные системы/samcomsys.ru
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Коммунальщики в Самаре установили перед домом должника «говорящую пирамиду позора» — конструкцию со встроенным магнитофоном, несколько раз в час воспроизводящим информацию о неплательщике и сумме долга за воду.

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«20 августа «РКС-Самара» установили первую говорящую пирамиду около дома должника на улице Волгина. Он задолжал за воду более 21 тыс. рублей. Последняя оплата была почти год назад — в сентябре 2018 года», — сказано в сообщении компании.

Коммунальщики утверждают, что неоднократно уведомляли о задолженности, а хозяин дома не бедствует — дом он сдает для проведения мероприятий.

В результате менее чем через два часа житель дома оплатил счета, после чего пирамиду убрали. В компании обещают устанавливать пирамиды только перед домами, производящими впечатление финансового благополучия их жителей, и выставлять невысокую громкость колонки.

«Как показала практика, должники больше всего боятся огласки. Чем более состоятелен должник, тем больше он не хочет, чтобы о его недобросовестности знали окружающие», — считают коммунальщики.

Пирамиды с надписью «Здесь живет должник» сотрудники «РКС-Самара» начали ставить с мая 2018 года. Сначала знаки весом 3 т устанавливали перед домами, а в июле долговую пирамиду повесили прямо перед балконом людей, задолжавших 13 тыс. рублей. В компании утверждают, что такой способ давления является действенным.

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