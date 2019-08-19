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CМИ назвали крупнейших должников России

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Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в тройку крупнейших должников России, об этом сообщает РБК в понедельник, 19 августа.

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Издание насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около $27 млрд.

По данным, которые представило журналистам министерство финансов Белоруссии, Минск должен более $7,5 млрд.

На втором месте — Украина, которая задолжала России около $3,7 млрд. Вместе с тем, Киев признает только долг в $610 млн долларов, образовавшийся в начале 1990-х годов.

Основным должником России среди стран, не входящих в постсоветское пространство, РБК называет Венесуэлу, долг которой составляет $3,15 млрд и должен быть погашен к 2027 году.

Ранее в августе «Известия» писали, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Киев перестал выплачивать с 2014 года.

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