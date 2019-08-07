Названа сумма долга Украины перед СНГ

Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. Об этом «Известиям» заявили в МИД РФ.

Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года. Порядок погашения суммы в случае возвращения страны в работу объединения пока не определен.

В МИДе подчеркнули, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ, несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе из Содружества в Исполком СНГ не поступало.

При этом вопрос о продолжении работы в СНГ полностью зависит от политической воли новых украинских властей.

Эксперты оценили вероятность возвращения Киева к работе в организации и последствия в случае выхода из СНГ.

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Пас расплаты: Киев задолжал СНГ свыше 300 млн рублей