Пас расплаты: Киев задолжал СНГ свыше 300 млн рублей

Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. Киевские власти перестали выплачивать взносы еще в 2014 году, и в случае их возвращения в работу объединения порядок погашения суммы пока не определен. Об этом «Известиям» заявили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ, а вопрос о продолжении работы в Содружестве полностью зависит от политической воли новых украинских властей.

Долговая яма

В последние годы Украина взяла курс на последовательное снижение своей активности в СНГ . В частности, в 2014-м Киев «отказался осуществлять функции председателя в Содружестве, отозвал представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете, свел к минимуму уровень участия в заседаниях высших уставных органов, а в мае 2018 года объявил о закрытии представительства при СНГ в Минске и выходе из ряда международных договоров в рамках Содружества», отметили в департаменте информации и печати МИД РФ.

— Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года . На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 млн рублей, — заявили «Известиям» в ДИП МИД РФ. — В соответствии с действующими в СНГ нормами и правилами размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества. Пока такого решения в отношении Украины принято не было.

Но Украина де-юре продолжает оставаться полноценным государством — участником СНГ, регулярно приглашается на заседания высших уставных органов, информируется об их итогах и т.д., пояснили в ведомстве.

У-1 Саммит стран СНГ в Сочи, октябрь 2017 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Alexei Druzhinin

— Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях. Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет, — подчеркнули в министерстве.

На октябрь этого года запланированы заседания высших уставных органов Содружества: Совета глав государств 11 октября в Ашхабаде, Совета глав правительств 25 октября в Москве и Совета министров иностранных дел 10 октября в столице Туркменистана. В МИД РФ пояснили, что «украинской стороне, как и всем другим государствам –участникам Содружества, будут направлены приглашение на указанные встречи, а также необходимые материалы по пунктам повесток дня».

— Таким образом, вопрос о продолжении работы в Содружестве целиком зависит от политической воли новых украинских властей, — подытожили в ДИП МИД РФ.

Между тем в самом объединении надеются, что «новое руководство Украины проявит прагматический, разумный подход и сохранит свое участие в Содружестве Независимых Государств», заявил ранее «Известиям» председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Бремя прошлого

Прекращение участия Киева в работе СНГ стало одной из главных задач экс-президента Петра Порошенко. В МИД страны тогда заявили, что Содружество «не является политической площадкой для Украины и не способствует продвижению ее интересов». После прихода к власти Владимира Зеленского нет четкого понимания, какой политики восточноевропейское государство будет придерживаться в отношении организации.

В украинском посольстве в Белоруссии, где выделен отдельный дипломат, отвечающий за контакты с Исполкомом СНГ, не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос «Известий».

Несмотря на то что никаких острых заявлений со стороны администрации Владимира Зеленского пока не последовало, в июле, например, стало известно, что Украина прекратила участие в Соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территории государств — участников СНГ . Документ регулирует порядок применения сертификатов в странах, которые присоединились к соглашению.

Э-3 Президент Украины Владимир Зеленский Фото: РИА Новости/Стрингер

— Новому президенту необходимо полностью отказаться от политики предшественника Петра Порошенко и пересмотреть отношения с соседними странами, в первую очередь с Российской Федерацией. Киеву стоит возобновить полномасштабную работу в рамках СНГ, поскольку это будет способствовать не только урегулированию ряда региональных вопросов, но и улучшению экономической ситуации в стране, — сказал «Известиям» депутат Верховной рады VIII созыва Евгений Балицкий.

Не исключено, что после формирования нового кабинета министров Украина вернется к полноценному сотрудничеству с СНГ по целому ряду направлений, считает политолог Денис Денисов. Особенно это касается финансового и экономических секторов, отметил эксперт. По его словам, новое украинское правительство, скорее всего, будет сформировано из технократов, поэтому Киев сохранит присутствие в соглашениях, которые ему выгодны. Ведь многие осознают нецелесообразность полного разрыва отношений с организацией.

— В этом случае Киеву придется перезаключать соглашения с каждым из государств. При этом начиная с момента запуска СНГ в рамках организации были подписаны тысячи различных соглашений почти во всех отраслях жизнедеятельности человека, а Украина продолжает быть подписантом многих из них, — заявил «Известиям» политолог.

Э-2 Здание кабинета министров в Киеве, Украина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

В настоящее время содружество объединяет 11 стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина). Украина стояла у истоков создания СНГ и является участницей более 200 международных договоров и свыше 500 решений, принятых в рамках Содружества.

В частности, Киев выполнял координирующую роль при разработке стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, был одним из инициаторов и активных разработчиков договора о зоне свободной торговли от 11 октября 2011 года. Украина стала третьей по счету страной, которая ратифицировала этот договор, что обусловило его вступление в силу с 20 сентября 2012 года, пояснили ранее в Содружестве.

Тем не менее участие Украины в деятельности СНГ имеет и свои особенности. Киев не подписал устав организации. Кроме того, при ратификации основного учредительного документа — соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года — украинский парламент сделал оговорку о том, что страна не признаёт международной правосубъектности объединения.

В постпредстве РФ при СНГ ранее пояснили «Известиям», что в сложившейся ситуации при потенциальном выходе Украины из Содружества должна быть задействована Венская конвенция о правилах заключения международных договоров. В соответствии с этим документом выход может состояться в любое время с согласия всех участников организации по консультации с ними либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления.