Занять ерундой: как в регионах плодят должников ненужными покупками

Море всевозможных услуг и товаров сегодня перекрывает объем реального спроса населения — чтобы оставаться на плаву недобросовестные продавцы изобретают различные криминальные и полулегальные схемы по реализации своей продукции. Сулят дармовщину, немедленное и легкое решение сложных проблем, на деле же забирают не только последнее, но и ввергают человека в материальную кабалу. Специалисты по принудительному кредитованию особенно активно атакуют неискушенных жителей провинции, которые не всегда грамотны в финансовом и юридическом плане. «Известия» описали несколько типовых незаконных схем по обману населения, а также махинации по обману банковских учреждений и госструктур в регионах.

Быстрые деньги

Красноярские силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве с потребительскими кредитами по 39 эпизодам в отношении преступной группы. Шестеро молодых людей через соцсети подыскивали простаков, согласившихся взять бытовую технику в кредит на свое имя за небольшое вознаграждение. Подследственные получали товар, а обманутые граждане — проблемы с банком и микрокредитными организациями.

Под подозрением в махинациях находятся шесть человек. Молодые люди в Instagram и соцсети «ВКонтакте» находили людей, которые остро нуждались в деньгах, и предлагали им свою схему быстрого заработка — взять для них дорогостоящую технику в магазине в кредит. Пострадавших уверяли, что платить по кредиту будут за них получатели товара.

« За свои услуги доверчивые граждане получали до 10% от суммы снятых с карты средств, при этом возникшие перед кредитными организациями обязанности по оплате потребительских кредитов сохранялись за потерпевшими (...) По предварительным данным, пострадали 65 граждан . Во время обысков у подозреваемых изъята бытовая техника, SIM-карты, сотовые телефоны, кредитные договоры и карты. Трое участников организованной преступной группы задержаны, двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один взят под стражу в зале суда», — сообщили в Красноярской краевой прокуратуре.

кре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Единомышленники красноярских обвиняемых, на сей раз из Якутии, сумели приобрести в кредит товаров на сумму свыше 1,65 млн рублей на... фантомов. Они использовали портреты из паспортов асоциальных граждан и фоторедактор для изготовления фиктивных ксерокопий паспортов. Затем с помощью «своих» менеджеров в крупных ритейлерах бытовой техники покупали в рассрочку или в кредит аппаратуру. Всего следователи вменили группировке из 17 жителей республики 13 преступных эпизодов. Преступления были совершены в Нерюнгри и Алдане.

Супружеская пара и друг их семьи были осуждены 9 августа в Хабаровском крае за серию кредитных мошенничеств. Компания «превращала» асоциальных типов в более-менее респектабельных господ для получения кредитов. С помощью поддельных документов (справок о регистрации по месту жительства, справок 2-НДФЛ, трудовых книжек), а также приличной одежды и заученных легенд о трудовой карьере бродягам удалось получить несколько займов. Педагогического таланта группы хватило на то, чтобы подготовить трех «профессиональных» кредитополучателей — в пяти банках им дали восемь кредитов на общую сумму в 617 тыс. рублей.

«Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой. Женщина приговорена к 2 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, ее супруг — к 2 годам в колонии-поселении, третий подсудимый – к 5 годам 6 месяцам в колонии строгого режима», — цитирует помощника прокурора Индустриального района Хабаровска Дмитрия Смирнова издание todaykhv.ru.

Кредитная лотерея

На Дальнем Востоке несколько дней назад суд поставил точку в еще одной полукриминальной истории, где клиент стал жертвой недобросовестных предпринимателей.

Житель Ачинска Красноярского края получил по телефону приглашение на сеанс бесплатного массажа. В офисе организации он стал участником лотереи и, к своему удивлению, выиграл несколько дорогостоящих подарков — вибромассажную накидку, одеяло, подушки, ручной массажер и пылесос. Администрация заведения сообщила ему, что выигранные вещи будут оформлены как купленный со скидкой товар, но платить ничего не нужно. В платежных документах значилась сумма в 118 тыс. рублей. Мужчина не заметил, что подписал документы о том, что вещи приобретены им в кредит по договору с банком. Позже, когда он вчитался в текст документа, то пришел в контору расторгнуть договор, но получил отказ. Тогда местный житель пожаловался в Роспотребнадзор, где в отношении ООО «Азон» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ.

«Ачинским городским судом частично удовлетворены требования истца о расторжении договора купли-продажи товара, взыскании с ООО «Азон» в пользу потребителя стоимости товара — 118 тыс. рублей, неустойки — 5 тыс. рублей, компенсации морального вреда — 3 тыс. рублей, штрафа — 61,5 тыс. рублей, судебных расходов — 4691,42 рубля, всего — 192 191,42 рубля», — говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

кре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«В рассматриваемом случае гражданин реализовал свое право как потребителя. Исходя из содержания решения суда, его досудебная претензия была отклонена, что повлекло дополнительные издержки для нерадивого продавца», — пояснил ситуацию «Известиям» адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. Право потребителя на информацию о товаре, работе или услуге гарантировано и защищается законом, обязателен претензионный порядок разрешения спора.

«В подобных случаях рекомендую последовательно отстаивать свою позицию и не бояться идти в суд. Обращаю внимание, что в интересах потребителя может обратиться и специализированная организация. Важно сохранять письменные доказательства приобретения товара, работы или услуги, это упрощает доказывание. Кроме того, при наличии признаков обмана потребителя, рекомендуется инициировать привлечение к административной или уголовной ответственности. В данном случае были установлены признаки административного правонарушения, что повлечет еще и административное наказание на юридическое или должностное лицо от 10 тыс. до 50 тыс. рублей», — говорит юрист.

Если гора не идет к Магомету

Но даже если вы не любитель дармовщины, будьте крайне аккуратны в финансовых делах и игнорируйте сомнительные акции. В противном случае нет никакой гарантии, что в ваш кошелек не залезут жулики. Еще одним распространенным преступлением, связанным с кредитованием населения, остается оформление займов на граждан без их ведома. В конце июля тувинские полицейские задержали 29-летнюю сотрудницу отдела кредитования одного из банков. Дама воспользовалась данными одного из клиентов, ранее оформлявшего кредитный договор, и составила еще один без его ведома. В результате мужчина оказался должен банку 62 тыс. рублей . В полиции разобрались и привлекли виновницу к ответственности. Ее действия квалифицировали как мошенничество в сфере кредитования.

Между тем доказать, что ты не брал кредит не так-то просто . Это довольно долгая и сложная процедура, которая отнимает у пострадавших от чужих злоупотреблений людей массу времени, сил и средств.

кре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Человеку, на чье имя был взят кредит без его ведома предстоит доказывание как того обстоятельства, что денежные средства им фактически не получались, так и несоблюдения обязательных требований при заключении кредитного договора. Само по себе обращение в банк с заявлением о том, что кредитный договор заемщиком не заключался и деньги ему не выдавались, вряд ли поможет избавиться от претензий кредитора. Если рассматривать ситуацию в Туве, то пострадавший от действий мошенника в первую очередь должен обратиться в правоохранительные органы. В рамках уголовного дела должна быть проведена экспертиза подписи на кредитном договоре, а также на иных документах и другие мероприятия», — прокомментировала ситуацию «Известиям» руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова.

Омская схема с маткапиталом

Два специалиста по предоставлению потребительских кредитов сумели обмануть почти 76 держательниц материнского капитала в Омской области.

Мошенники разместили рекламу в отдаленных населенных пунктах региона о поисках держательниц маткапитала — они обещали женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации, займы в обмен на сертификаты. Матерей с детьми до трех лет, испытывающих материальные проблемы и желавших обналичить выплату раньше положенного срока, сообщники уговаривали подписать доверенность, а также фиктивный договор с подконтрольной преступникам компанией на кредитование с целью приобретения жилья или земельного участка под жилищное строительство. Затем передавали эти бумаги в региональные отделения Пенсионного фонда, где получали на счет своей фирмы средства маткапитала в счет погашения задолженности. Фактически же жулики передавали женщинам незначительные суммы на руки, а также оформляли на них непригодные для жилищного строительства участки, рыночная стоимость которых составляла от 1 тыс. до 5 тыс. рублей .

кре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В июле Центральный суд Омска приговорил к различным срокам заключения и штрафам шестерых членов преступной группы, в целях обеспечения исков был наложен арест на их имущество на общую сумму в 11,5 млн рублей.

К слову, для Омска эта схема отъема денег у матерей стала типовой, ранее аналогичный приговор был вынесен другой группе аферистов.