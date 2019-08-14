Занять ерундой: как в регионах плодят должников ненужными покупками
Море всевозможных услуг и товаров сегодня перекрывает объем реального спроса населения — чтобы оставаться на плаву недобросовестные продавцы изобретают различные криминальные и полулегальные схемы по реализации своей продукции. Сулят дармовщину, немедленное и легкое решение сложных проблем, на деле же забирают не только последнее, но и ввергают человека в материальную кабалу. Специалисты по принудительному кредитованию особенно активно атакуют неискушенных жителей провинции, которые не всегда грамотны в финансовом и юридическом плане. «Известия» описали несколько типовых незаконных схем по обману населения, а также махинации по обману банковских учреждений и госструктур в регионах.
Быстрые деньги
Красноярские силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве с потребительскими кредитами по 39 эпизодам в отношении преступной группы. Шестеро молодых людей через соцсети подыскивали простаков, согласившихся взять бытовую технику в кредит на свое имя за небольшое вознаграждение. Подследственные получали товар, а обманутые граждане — проблемы с банком и микрокредитными организациями.
Под подозрением в махинациях находятся шесть человек. Молодые люди в Instagram и соцсети «ВКонтакте» находили людей, которые остро нуждались в деньгах, и предлагали им свою схему быстрого заработка — взять для них дорогостоящую технику в магазине в кредит. Пострадавших уверяли, что платить по кредиту будут за них получатели товара.
«За свои услуги доверчивые граждане получали до 10% от суммы снятых с карты средств, при этом возникшие перед кредитными организациями обязанности по оплате потребительских кредитов сохранялись за потерпевшими (...) По предварительным данным, пострадали 65 граждан. Во время обысков у подозреваемых изъята бытовая техника, SIM-карты, сотовые телефоны, кредитные договоры и карты. Трое участников организованной преступной группы задержаны, двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один взят под стражу в зале суда», — сообщили в Красноярской краевой прокуратуре.
Единомышленники красноярских обвиняемых, на сей раз из Якутии, сумели приобрести в кредит товаров на сумму свыше 1,65 млн рублей на... фантомов. Они использовали портреты из паспортов асоциальных граждан и фоторедактор для изготовления фиктивных ксерокопий паспортов. Затем с помощью «своих» менеджеров в крупных ритейлерах бытовой техники покупали в рассрочку или в кредит аппаратуру. Всего следователи вменили группировке из 17 жителей республики 13 преступных эпизодов. Преступления были совершены в Нерюнгри и Алдане.
Супружеская пара и друг их семьи были осуждены 9 августа в Хабаровском крае за серию кредитных мошенничеств. Компания «превращала» асоциальных типов в более-менее респектабельных господ для получения кредитов. С помощью поддельных документов (справок о регистрации по месту жительства, справок 2-НДФЛ, трудовых книжек), а также приличной одежды и заученных легенд о трудовой карьере бродягам удалось получить несколько займов. Педагогического таланта группы хватило на то, чтобы подготовить трех «профессиональных» кредитополучателей — в пяти банках им дали восемь кредитов на общую сумму в 617 тыс. рублей.
«Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой. Женщина приговорена к 2 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, ее супруг — к 2 годам в колонии-поселении, третий подсудимый – к 5 годам 6 месяцам в колонии строгого режима», — цитирует помощника прокурора Индустриального района Хабаровска Дмитрия Смирнова издание todaykhv.ru.
Кредитная лотерея
На Дальнем Востоке несколько дней назад суд поставил точку в еще одной полукриминальной истории, где клиент стал жертвой недобросовестных предпринимателей.
Житель Ачинска Красноярского края получил по телефону приглашение на сеанс бесплатного массажа. В офисе организации он стал участником лотереи и, к своему удивлению, выиграл несколько дорогостоящих подарков — вибромассажную накидку, одеяло, подушки, ручной массажер и пылесос. Администрация заведения сообщила ему, что выигранные вещи будут оформлены как купленный со скидкой товар, но платить ничего не нужно. В платежных документах значилась сумма в 118 тыс. рублей. Мужчина не заметил, что подписал документы о том, что вещи приобретены им в кредит по договору с банком. Позже, когда он вчитался в текст документа, то пришел в контору расторгнуть договор, но получил отказ. Тогда местный житель пожаловался в Роспотребнадзор, где в отношении ООО «Азон» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ.
«Ачинским городским судом частично удовлетворены требования истца о расторжении договора купли-продажи товара, взыскании с ООО «Азон» в пользу потребителя стоимости товара — 118 тыс. рублей, неустойки — 5 тыс. рублей, компенсации морального вреда — 3 тыс. рублей, штрафа — 61,5 тыс. рублей, судебных расходов — 4691,42 рубля, всего — 192 191,42 рубля», — говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
«В рассматриваемом случае гражданин реализовал свое право как потребителя. Исходя из содержания решения суда, его досудебная претензия была отклонена, что повлекло дополнительные издержки для нерадивого продавца», — пояснил ситуацию «Известиям» адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. Право потребителя на информацию о товаре, работе или услуге гарантировано и защищается законом, обязателен претензионный порядок разрешения спора.
«В подобных случаях рекомендую последовательно отстаивать свою позицию и не бояться идти в суд. Обращаю внимание, что в интересах потребителя может обратиться и специализированная организация. Важно сохранять письменные доказательства приобретения товара, работы или услуги, это упрощает доказывание. Кроме того, при наличии признаков обмана потребителя, рекомендуется инициировать привлечение к административной или уголовной ответственности. В данном случае были установлены признаки административного правонарушения, что повлечет еще и административное наказание на юридическое или должностное лицо от 10 тыс. до 50 тыс. рублей», — говорит юрист.
Если гора не идет к Магомету
Но даже если вы не любитель дармовщины, будьте крайне аккуратны в финансовых делах и игнорируйте сомнительные акции. В противном случае нет никакой гарантии, что в ваш кошелек не залезут жулики. Еще одним распространенным преступлением, связанным с кредитованием населения, остается оформление займов на граждан без их ведома. В конце июля тувинские полицейские задержали 29-летнюю сотрудницу отдела кредитования одного из банков. Дама воспользовалась данными одного из клиентов, ранее оформлявшего кредитный договор, и составила еще один без его ведома. В результате мужчина оказался должен банку 62 тыс. рублей. В полиции разобрались и привлекли виновницу к ответственности. Ее действия квалифицировали как мошенничество в сфере кредитования.
Между тем доказать, что ты не брал кредит не так-то просто. Это довольно долгая и сложная процедура, которая отнимает у пострадавших от чужих злоупотреблений людей массу времени, сил и средств.
«Человеку, на чье имя был взят кредит без его ведома предстоит доказывание как того обстоятельства, что денежные средства им фактически не получались, так и несоблюдения обязательных требований при заключении кредитного договора. Само по себе обращение в банк с заявлением о том, что кредитный договор заемщиком не заключался и деньги ему не выдавались, вряд ли поможет избавиться от претензий кредитора. Если рассматривать ситуацию в Туве, то пострадавший от действий мошенника в первую очередь должен обратиться в правоохранительные органы. В рамках уголовного дела должна быть проведена экспертиза подписи на кредитном договоре, а также на иных документах и другие мероприятия», — прокомментировала ситуацию «Известиям» руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова.
Омская схема с маткапиталом
Два специалиста по предоставлению потребительских кредитов сумели обмануть почти 76 держательниц материнского капитала в Омской области.
Мошенники разместили рекламу в отдаленных населенных пунктах региона о поисках держательниц маткапитала — они обещали женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации, займы в обмен на сертификаты. Матерей с детьми до трех лет, испытывающих материальные проблемы и желавших обналичить выплату раньше положенного срока, сообщники уговаривали подписать доверенность, а также фиктивный договор с подконтрольной преступникам компанией на кредитование с целью приобретения жилья или земельного участка под жилищное строительство. Затем передавали эти бумаги в региональные отделения Пенсионного фонда, где получали на счет своей фирмы средства маткапитала в счет погашения задолженности. Фактически же жулики передавали женщинам незначительные суммы на руки, а также оформляли на них непригодные для жилищного строительства участки, рыночная стоимость которых составляла от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
В июле Центральный суд Омска приговорил к различным срокам заключения и штрафам шестерых членов преступной группы, в целях обеспечения исков был наложен арест на их имущество на общую сумму в 11,5 млн рублей.
К слову, для Омска эта схема отъема денег у матерей стала типовой, ранее аналогичный приговор был вынесен другой группе аферистов.