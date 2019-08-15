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ВЦИОМ оценил кредитную загруженность россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Непогашенный кредит имеет 51% россиян. Треть из них (31%) тратят на ежемесячную выплату от 10% до 20% семейного бюджета. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщается на его сайте в четверг, 15 августа.

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Всего непогашенные обязательства перед банками имеют 51% граждан страны, при этом для 13% россиян выплаты составляют от 41% до 50% семейного дохода.

«Большинство имеющих кредитный заем заявили, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами (66%), — отметили социологи. — Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%)». 33% опрошенных россиян заявили о трудностях с погашениями кредитов. В большинстве случаев проблемы возникали у молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет.

В целом 60% имеющих кредиты россиян полагают, что погасят задолженность без особых затруднений, а 38% опрошенных считают, что погашение кредита вызовет у них существенные сложности.

Ранее в августе Роспотребнадзор предупредил об опасных кредитных параметрах. Наиболее высокие риски возникают в случае использования экспресс-кредитов, отметили специалисты. Решение об их выдаче банк принимает почти сразу, довольствуясь минимумом информации о заемщике.

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