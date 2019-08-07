Социологи выявили переставших брать в долг россиян

В России меньше всего берут в долг москвичи, молодежь до 24 лет и пенсионеры. Об этом в среду, 7 августа, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Социологи обнаружили снижение доли россиян, имеющих кредиты. Среди молодежи до 24 лет за два года она сократилась почти вдвое.

Кроме того, среди реже берущих в долг оказались пенсионеры и жители Москвы и Санкт-Петербурга. Доля закредитованных среди жителей столиц сократилась с 52% в 2017 году до 40% в 2019 году.

Чаще всего кредиты берут жители сел и городов с населением меньше 100 тыс. человек (56% и 55% опрошенных соответственно).

При этом растет сумма долга. Задолженность россиян по кредитам на 1 июля составила 16,2 трлн руб. против 14,8 трлн руб. на 1 января 2019 года и 12 трлн руб. на 1 января 2018 года.

17 июля сообщалось, что с 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такой вывод сделан в обзоре закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА специально для «Известий».