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Социологи выявили переставших брать в долг россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России меньше всего берут в долг москвичи, молодежь до 24 лет и пенсионеры. Об этом в среду, 7 августа, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

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Социологи обнаружили снижение доли россиян, имеющих кредиты. Среди молодежи до 24 лет за два года она сократилась почти вдвое.

Кроме того, среди реже берущих в долг оказались пенсионеры и жители Москвы и Санкт-Петербурга. Доля закредитованных среди жителей столиц сократилась с 52% в 2017 году до 40% в 2019 году.

Чаще всего кредиты берут жители сел и городов с населением меньше 100 тыс. человек (56% и 55% опрошенных соответственно).

При этом растет сумма долга. Задолженность россиян по кредитам на 1 июля составила 16,2 трлн руб. против 14,8 трлн руб. на 1 января 2019 года и 12 трлн руб. на 1 января 2018 года.

17 июля сообщалось, что с 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такой вывод сделан в обзоре закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА специально для «Известий».

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