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Почти половина малых компаний в России не смогли получить кредит

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Около 40% малых компаний не смогли получить заём в банке, и финансирование не становится доступнее. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Опоры России» и Промсвязьбанка, с которым ознакомились «Известия».

В «Опоре России» считают, что большинство предпринимателей не соответствуют завышенным требованиям госпрограмм льготного финансирования. И получается, что такие кредиты получают лишь идеальные заемщики, которые потянули бы и кредит на обычных условиях.

«Банки намерено уменьшают стоимость залога, поскольку оценивают ее не с точки зрения рынка, а с позиции ликвидности — моментальной продажи в конкретный момент», — сказал первый вице-президент общественной организации МСП «Опора России» Павел Сигал.

Сами кредитные организации проблем не видят и даже отмечают рост выдачи займов.

Эксперты считают, что для того, чтобы кредитование стало более доступным, требуются стабилизация инвестклимата.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не в бизнес льготы: 40% малых компаний не смогли получить заём в банке

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