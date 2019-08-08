Почта Банк запустил кобрендовую карту совместно с розничной сетью

Почта Банк и розничная сеть «Магнит» запустили на базе платежной системы «Мир» кобрендовую карту, которая предоставляет ее держателям дополнительные привилегии. Бонусы можно получить, оплачивая картой покупки в «Магните», а также во всех других магазинах, кроме продуктовых.

«Мы рады сообщить о запуске нашей первой кобрендовой карты именно с Почта Банком. Особенность карты в том, что, совершая простые ежедневные покупки —на заправке, в любимой кофейне или магазине одежды, — помимо стандартных начислений, можно получить дополнительные бонусы от «Магнита» и расплатиться ими в наших магазинах», — рассказал заместитель гендиректора, коммерческий директор «Магнита» Владимир Сорокин.

Так, по итогам месяца на бонусный счет владельца карты будет начисляться до 4% от суммы всех покупок. Процент бонусов зависит от количества оплат по карте с повышенным начислением процентов в первый месяц пользования.

Программа лояльности платежной системы «Мир» позволяет получать возврат части средств, потраченных на покупки в магазинах партнеров программы. На кобрендовую карту можно получать зарплату или пенсию, при этом будет начисляться до 6% процентов годовых на остаток на сберегательном счете. Кроме того, по карте предоставляется скидка 3% при покупке лекарств по программе «Мое здоровье».

Оформление и обслуживание осуществляются бесплатно. Карта поддерживает бесконтактную технологию оплаты. Начисление бонусов можно отслеживать в мобильном приложении «Магнита».

«Это очень перспективный и взаимовыгодный проект для обеих сторон, который позволит привлечь новых клиентов и повысить продажи. Мы видим его огромный потенциал, который заключается в синергии широкого регионального охвата и масштабной клиентской базы обоих партнеров. При совместном продвижении мы сможем создать самую массовую сеть дистрибуции в России», — отметил первый зампрезидента, председатель правления Почта Банка Георгий Горшков.

Пока что карта тестируется в Челябинской, Ярославской и Костромской областях, где ее можно получить более чем в 190 точках обслуживания Почта Банка и почтовых отделениях. Карта выдается при наличии паспорта и мобильного телефона. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о введении карты в других регионах.