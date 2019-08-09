Не в бизнес льготы: 40% малых компаний не смогли получить заём в банке

Почти каждый второй представитель малого и среднего предпринимательства (МСП) получает отказ в кредите, доступность финансирования не растет, следует из совместного исследования «Опоры России» и Промсвязьбанка . И это несмотря на то, что государство активно субсидирует льготные ставки. При этом в ЦБ, Минэкономразвития и крупнейших банках «Известиям» заявили, что не видят проблем в ситуации с кредитованием и, наоборот, отмечают рост выдачи займов . Большинство предпринимателей не соответствуют завышенным требованиям госпрограмм и оказываются отрезанными от льготного финансирования, пояснили в «Опоре России». Чтобы кредитование стало более доступным, требуются стабилизация инвестклимата и рост располагаемых доходов населения, считают эксперты.

Объемы растут, доступность — нет

Доля отказов в получении кредита представителям МСП во II квартале 2019 года составила 40%, она колебалась вокруг это значения весь последний год, следует из результатов опроса о деловой активности сегмента, проведенного «Опорой России», Промсвязьбанком и исследовательской компании Magram Market Research («Известия» ознакомились с документом). В исследовании приняли участие 2300 компаний в 23 регионах, на которые приходится 63% всех организаций микро-, малого и среднего предпринимательства.

Больше всего страдает микробизнес: 54% обращавшихся в банк получили отказ , подчеркивается в исследовании. Там отмечается, что, по оценкам предпринимателей, доступность финансирования не меняется уже три квартала подряд.

Между тем государство активно субсидирует кредитование МСП. Самая масштабная программа льготных займов позволяет получить деньги по ставке до 8,5%, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития . В 2019 году был расширен перечень уполномоченных банков и приоритетных для субсидирования отраслей, а также снижен минимальный размер кредита, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что з а первое полугодие 2019-го по программе «восемь с половиной» выдано более 3,5 тыс. кредитов на сумму 134 млрд рублей. Всего в этом году планируется выдать 1 трлн льготных займов, следует из презентации на сайте Минэкономразвития.

Поддержка финансирования МСП есть и со стороны ЦБ — в этом году регулятор снизил требования к формированию резервов на возможные потери по ссудам малому и среднему бизнесу, рассказали «Известиям» в его пресс-службе. За январь-май 2019 года в целом МСП выдано кредитов на 2,8 трлн рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2018-го. В ЦБ подчеркнули, что не подсчитывают долю отказов клиентам.

В банках из топ-30 и вовсе отчитались о радикальном росте финансирования сегмента. Там «Известиям» сообщили: за первое полугодие объем кредитов МСП вырос в среднем в полтора раза . Благодаря госпрограммам на рынке резко увеличилось количество предложений по кредитованию малого бизнеса, конкуренция за качественных клиентов среди банков усилилась, рассказали в Тинькофф-банке.

Однако малые и средние предприниматели недостаточно осведомлены о льготных программах, поэтому часто обращаются за кредитом на общих условиях для бизнеса, отметили в Ак Барс Банке. Кроме того, из-за снижения ключевой ставки проценты по обычным программам приближаются к льготным, добавила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Риск отказа

В топ-30 банков не предоставили информацию о количестве отказов заемщикам из сегмента МСП, но отметили, что в последние годы уровень серьезно не менялся. Основные причины невыдачи кредита — нестабильное состояние соискателя, его излишняя долговая нагрузка, отрицательная кредитная история, а также большое количество арбитражных судов и исполнительных производств, в которых фигурирует клиент, рассказала Елена Сорвина.

В программах льготного кредитования участвуют 2 – 3% идеальных с точки зрения Банка России заемщиков, которые могут получить одобрение и на общих для бизнеса условиях, рассказал первый вице-президент общественной организации МСП «Опора России» Павел Сигал.

— Банки намерено уменьшают стоимость залога , поскольку оценивают ее не с точки зрения рынка, а с позиции ликвидности — моментальной продажи в конкретный момент. Кроме того, многие предприниматели занижают прибыль для уменьшения налоговой базы, и банки недооценивают финансовое состояние бизнеса, несмотря на крупную выручку и обороты, — пояснил Павел Сигал.

Льготные программы для МСП существуют около 25 лет, но между количеством выделенных на финансирование бизнеса средств и ростом сегмента нет корреляции, рассказал президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Несмотря на увеличение объемов субсидий и кредитов, доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП по-прежнему составляет около 20%, не меняясь с начала 2000-х. В развитых европейских странах она доходит до 60–70%, подчеркнул он. Банки боятся выдавать кредиты высокорискованному сегменту, бизнес не получает достаточного финансирования для развития, из-за этого МСП, а следовательно — и ВВП, не растут, привел упрощенную схему Владимир Буев.