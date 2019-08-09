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Не в бизнес льготы: 40% малых компаний не смогли получить заём в банке

Госпрограммы не сделали кредитование МСП доступнее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Не в бизнес льготы: 40% малых компаний не смогли получить заём в банке
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2019-08-08 17:54:31
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Почти каждый второй представитель малого и среднего предпринимательства (МСП) получает отказ в кредите, доступность финансирования не растет, следует из совместного исследования «Опоры России» и Промсвязьбанка. И это несмотря на то, что государство активно субсидирует льготные ставки. При этом в ЦБ, Минэкономразвития и крупнейших банках «Известиям» заявили, что не видят проблем в ситуации с кредитованием и, наоборот, отмечают рост выдачи займов. Большинство предпринимателей не соответствуют завышенным требованиям госпрограмм и оказываются отрезанными от льготного финансирования, пояснили в «Опоре России». Чтобы кредитование стало более доступным, требуются стабилизация инвестклимата и рост располагаемых доходов населения, считают эксперты.

Объемы растут, доступность — нет

Доля отказов в получении кредита представителям МСП во II квартале 2019 года составила 40%, она колебалась вокруг это значения весь последний год, следует из результатов опроса о деловой активности сегмента, проведенного «Опорой России», Промсвязьбанком и исследовательской компании Magram Market Research («Известия» ознакомились с документом). В исследовании приняли участие 2300 компаний в 23 регионах, на которые приходится 63% всех организаций микро-, малого и среднего предпринимательства.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Больше всего страдает микробизнес: 54% обращавшихся в банк получили отказ, подчеркивается в исследовании. Там отмечается, что, по оценкам предпринимателей, доступность финансирования не меняется уже три квартала подряд.

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Между тем государство активно субсидирует кредитование МСП. Самая масштабная программа льготных займов позволяет получить деньги по ставке до 8,5%, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. В 2019 году был расширен перечень уполномоченных банков и приоритетных для субсидирования отраслей, а также снижен минимальный размер кредита, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что за первое полугодие 2019-го по программе «восемь с половиной» выдано более 3,5 тыс. кредитов на сумму 134 млрд рублей. Всего в этом году планируется выдать 1 трлн льготных займов, следует из презентации на сайте Минэкономразвития.

Поддержка финансирования МСП есть и со стороны ЦБ — в этом году регулятор снизил требования к формированию резервов на возможные потери по ссудам малому и среднему бизнесу, рассказали «Известиям» в его пресс-службе. За январь-май 2019 года в целом МСП выдано кредитов на 2,8 трлн рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2018-го. В ЦБ подчеркнули, что не подсчитывают долю отказов клиентам.

В банках из топ-30 и вовсе отчитались о радикальном росте финансирования сегмента. Там «Известиям» сообщили: за первое полугодие объем кредитов МСП вырос в среднем в полтора раза. Благодаря госпрограммам на рынке резко увеличилось количество предложений по кредитованию малого бизнеса, конкуренция за качественных клиентов среди банков усилилась, рассказали в Тинькофф-банке.

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Фото: Depositphotos

Однако малые и средние предприниматели недостаточно осведомлены о льготных программах, поэтому часто обращаются за кредитом на общих условиях для бизнеса, отметили в Ак Барс Банке. Кроме того, из-за снижения ключевой ставки проценты по обычным программам приближаются к льготным, добавила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

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Риск отказа

В топ-30 банков не предоставили информацию о количестве отказов заемщикам из сегмента МСП, но отметили, что в последние годы уровень серьезно не менялся. Основные причины невыдачи кредита — нестабильное состояние соискателя, его излишняя долговая нагрузка, отрицательная кредитная история, а также большое количество арбитражных судов и исполнительных производств, в которых фигурирует клиент, рассказала Елена Сорвина.

В программах льготного кредитования участвуют 23% идеальных с точки зрения Банка России заемщиков, которые могут получить одобрение и на общих для бизнеса условиях, рассказал первый вице-президент общественной организации МСП «Опора России» Павел Сигал.

Банки намерено уменьшают стоимость залога, поскольку оценивают ее не с точки зрения рынка, а с позиции ликвидности — моментальной продажи в конкретный момент. Кроме того, многие предприниматели занижают прибыль для уменьшения налоговой базы, и банки недооценивают финансовое состояние бизнеса, несмотря на крупную выручку и обороты, — пояснил Павел Сигал.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Льготные программы для МСП существуют около 25 лет, но между количеством выделенных на финансирование бизнеса средств и ростом сегмента нет корреляции, рассказал президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Несмотря на увеличение объемов субсидий и кредитов, доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП по-прежнему составляет около 20%, не меняясь с начала 2000-х. В развитых европейских странах она доходит до 60–70%, подчеркнул он. Банки боятся выдавать кредиты высокорискованному сегменту, бизнес не получает достаточного финансирования для развития, из-за этого МСП, а следовательно — и ВВП, не растут, привел упрощенную схему Владимир Буев.

Из-за высокой доли отказов многие микропредприятия и ИП вынуждены брать займы на физлицо, несмотря на высокие ставки, рассказал заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. Льготные программы едва ли могут разогнать кредитование сегмента, для повышения доступности финансирования нужны качественные изменения в экономике, считает он. По словам эксперта, необходимо, чтобы росли располагаемые доходы населения, с которым малый бизнес обычно работает напрямую, улучшался инвестклимат и повышалась прозрачность сектора.

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