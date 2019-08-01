За космос ответишь: составлен список абсурдных требований к бизнесу

Предъявить акты работ в открытом космосе, заплатить налоги «за того парня» — с такими требованиями в ходе проверок столкнулись предприниматели. Это выяснилось в ходе опроса представителей бизнес-сообщества, который провел «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в мае–июне этого года. В частности, у предпринимателей накопились претензии к сотрудникам ФНС, противопожарной службы и Роспотребнадзора. На необоснованные штрафы по итогам проверок надзорных органов пожаловалась треть респондентов, каждый четвертый заявил, что инспекторы ссылались на нормы, противоречащие другим требованиям. Представители объединений предпринимателей и Минэкономразвития уверены, что все эти проблемы будут устранены в ходе готовящейся «регуляторной гильотины».

Бизнес по-прежнему жалуется на чрезмерное количество внеплановых проверок и зачастую абсурдные требования инспекторов, показал опрос ОНФ, в котором приняли участие представители 560 компаний из разных секторов экономики.

— Исследование выявило основные проблемы предпринимателей. Они касаются проверок контрольно-надзорных органов, несовершенства нормативно-правового регулирования и вопросов фискальной политики, — рассказал «Известиям» сопредседатель центрального штаба ОНФ Сергей Когогин.

Так, о проведении внеплановых проверок в 2018 году сообщил 41% опрошенных, при этом 6% уточнили, что контрольно-надзорные мероприятия в отношении их компаний проводились пять и более раз. На необоснованные штрафы по итогам рейдов пожаловались 32% респондентов, 25% заявили, что при проверках инспекторы ссылались на нормы, противоречащие другим требованиям.

Больше абсурда

Нередко предприниматели жалуются на работу налоговой служб. Так, опрошенные рассказали о необоснованном начислении штрафов и пеней, повторном списании налогов, ошибках при их начислении, отказах в законном возмещении НДС. Во многом это было связано с некорректной работой электронных сервисов и программ ФНС, уверены представители бизнес-сообщества.

«К примеру, один из респондентов вспомнил о том, что при переводе фирмы из одного региона в другой региональное подразделение налоговой просто не передало данные по уплаченным налогам, вследствие чего компании так и не удалось вернуть получившуюся переплату», — указывается в материалах ОНФ.

Еще один участник опроса, сообщили в ОНФ, рассказал, что инспектор ИФНС собирался доначислить его предприятию налог на добавленную стоимость за не уплатившего НДС контрагента.

«Абсурдным предприниматели считают и требование налоговиков отвечать за некорректную отчетность других компаний — покупателей, поставщиков или посредников», — отмечается в исследовании ОНФ.

Пресс-служба ФНС на момент публикации не ответила на запрос «Известий» с просьбой прокомментировать жалобы предпринимателей.

— Излишнее рвение при проверках демонстрируют и сотрудники противопожарной службы МЧС, считают руководители малых и средних предприятий. В качестве примера они привели требование представителей спасательного ведомства иметь в наличии 50 лопат на производстве с 30 сотрудниками (для соблюдения противопожарных правил) или инструкцию по безопасности на лестницу-стремянку, — рассказали «Известиям» в ОНФ.

В пресс-службе МЧС «Известиям» заявили, что при организации и проведении в 2016–2018 годах плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства руководствовались нормами существующего законодательства.

«В настоящее время МЧС России в рамках реализации плана мероприятий «Трансформация делового климата» разрабатывается соответствующий план оптимизации обязательных требований в сфере государственного пожарного надзора», — сказано в ответе пресс-службы МЧС на запрос «Известий».

Документ направлен на исключение устаревших, избыточных и дублирующих обязательных требований в области пожарной безопасности, соблюдение которых оценивается в рамках контрольно-надзорной деятельности, добавили в ведомстве.

Предприниматели пожаловались ОНФ и на контрольно-надзорные мероприятия Роспотребнадзора.

— Скажем, при проверке магазина инспекторы могут взять на лабораторный анализ по палке колбасы каждого вида, несколько бутылок коньяка и коробок конфет, — посетовали в ОНФ.

В Роспотребнадзоре на запрос «Известий» на момент публикации также не ответили.

Участники опроса рассказали и о других абсурдных, на их взгляд, требованиях контрольно-надзорных органов — представить акт о выполнении работ в открытом космосе (компания, работающая в сфере телекома), «уменьшить вибрацию» на рабочем месте у водителей грузовых машин. При этом некоторые сотрудники контрольно-надзорных ведомств не скрывают, что проверка обернется штрафом, так как им нужно «выполнить план», утверждают респонденты. По их словам, иногда инспекторы просят руководителей проверяемых предприятий самим «придумать нарушения», сказано в материалах ОНФ.

В ожидании «регуляторной гильотины»

Требований к бизнесу накопилось много, подтвердил президент объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин, есть разные оценки: кто-то говорит, больше миллиона, кто-то — под 2 млн.

— Некоторые требования еще действуют с 30-х годов прошлого века, особенно такие, как в сфере трудовых отношений, санитарно-эпидемиологическом состоянии и так далее, — уточнил он. — Очень много несуразных требований, которые, как правило, не в законах прописаны, а в различных нормах и правилах. Иногда они противоречат друг другу.

Зарплаты в органах контроля невысокие и не всегда сотрудники обладают высокой степенью квалификации, подчеркнул Александр Калинин. По его словам, чрезвычайно важно, что предпринимателей услышали и президент, и правительство. Эксперт напомнил, что сейчас готовятся проекты законов о «регуляторной гильотине». Эта реформа затронет и контрольно-надзорные мероприятия, она устранит устаревшие и противоречащие друг другу требования, также предполагаются изменения в КоАП.

— Важно, что мы должны прийти к смене парадигмы, чтобы функция надзорных органов стала не карательной, а предупредительной. Задача инспектора должна переместиться из области штрафов в область профилактики — пришел, нашел нарушения, предупредил и дал время на исправление. И только если предприниматель этого не сделал, последуют штрафные санкции, — добавил Александр Калинин.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что ведомство продолжает работу по реформированию системы госконтроля. В частности, в ходе проведения «регуляторной гильотины» обязательные требования, регулирующие сферы деятельности, будут перестроены, проверены на противоречивость, их количество должно радикально уменьшиться.