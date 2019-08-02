Кредитование малого бизнеса выросло в России
Объемы кредитования малого и среднего бизнеса на востоке России в I квартале 2019 года увеличивались со скоростью, значительно опережающей темпы общероссийского прироста.
Так, выдача займов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выросла на 125%, 90% и 75% соответственно.
В среднем по России показатель увеличился всего на 10%. Подсчеты специально для «Известий» произвели в Фонде содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
В топ-10 регионов по этому показателю также вошли Чукотский АО, Приморский край, Магаданская, Мурманская и Новгородская области, Севастополь, закрыла десятку Москва.
В целом чаще всего в долг берут в сфере торговли, а в восточных регионах активно заимствует турбизнес, строительные микрокомпании и перевозчики, рассказали в администрации Приморского края.
Рост кредитов может быть связан с льготными программами, действующими в регионах, отметили эксперты. В Центробанке всплеск долговой активности связали с реализацией специальной «дорожной карты» для МСП.
Подробнее — в материале «Известий»:
Ямал рулит: кредитование малого бизнеса на востоке ставит рекорды