Кредитование малого бизнеса выросло в России

Объемы кредитования малого и среднего бизнеса на востоке России в I квартале 2019 года увеличивались со скоростью, значительно опережающей темпы общероссийского прироста.

Так, выдача займов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выросла на 125%, 90% и 75% соответственно.

В среднем по России показатель увеличился всего на 10%. Подсчеты специально для «Известий» произвели в Фонде содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

В топ-10 регионов по этому показателю также вошли Чукотский АО, Приморский край, Магаданская, Мурманская и Новгородская области, Севастополь, закрыла десятку Москва.

В целом чаще всего в долг берут в сфере торговли, а в восточных регионах активно заимствует турбизнес, строительные микрокомпании и перевозчики, рассказали в администрации Приморского края.

Рост кредитов может быть связан с льготными программами, действующими в регионах, отметили эксперты. В Центробанке всплеск долговой активности связали с реализацией специальной «дорожной карты» для МСП.

Подробнее — в материале «Известий»:

Ямал рулит: кредитование малого бизнеса на востоке ставит рекорды