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Адвокат оценил идею запретить продавать единственное жилье банкротов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Гендиректор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов поддержал в беседе с «Известиями» идею Минэкономразвития запретить продавать апартаменты банкротов.

В настоящий момент право не продавать единственное жилье в случае банкротства гражданина действует только в отношении жилых помещений, отметили в министерстве. При этом многие люди живут в нежилых помещениях — в апартаментах или объектах незавершенного строительства.

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Свою инициативу Минэкономразвития изложило в ответе на проект поправок в закон о банкротстве, подготовленный в Минюсте, пишет газета «Ведомости».

«Если апартаменты являются единственным жильем, то они аналогично должны пользоваться иммунитетом», — считает Герасимов.

Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков также поддержал идею запретить продавать апартаменты банкротов.

«Закон о банкротстве физических лиц был разработан совсем не для того, чтобы давать возможность кому-либо обогащаться, а для того, чтобы соблюсти права россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию. Поэтому любое благоприятное изменение в законодательство должно восприниматься положительно», — сказал Савченков.

Что касается упразднения способов обойти налоговые, судебные или иные виды взысканий наподобие переписывания имущества на других лиц, законом следует дать суду право отменять передачу имущества в определенный срок до начала процедуры банкротства, заключил эксперт.

В апреле стало известно, что в России стало меньше физлиц — потенциальных банкротов. По данным на конец I квартала 2019 года, 337,7 тыс. клиентов банков можно признать несостоятельными должниками.

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