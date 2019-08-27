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Росстат объяснил рост числа бедных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2019 года составило 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения страны. Такие данные приводит во вторник, 27 августа, Росстат, пишет RNS.

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Отмечается, что по сравнению со II кварталом 2018 года показатель вырос на 0,2 п.п.

В федеральной службе пояснили, что величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% и составила 11 185 рублей. При этом инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%, отмечает «Газета.ру».

В Росстате добавили, что при увеличении прожиточного минимума на величину, равную инфляции, уровень бедности составил бы 12,1%.

В службе подчеркнули, что «более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов».

Ранее в конце июля сообщалось, что в I квартале текущего года число малоимущих граждан составило 20,9 млн человек (14,3% от всего населения). Таким образом, во II квартале показатель снизился по отношению к первому. Данный показатель за I квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос с 13,9 до 14,3%.

Как пояснил тогда глава Минтруда Максим Топилин, рост числа малообеспеченных граждан мог произойти из-за изменения методов подсчета. В Счетной палате ожидают замедления сокращения роста реальных доходов населения, а вместе с тем и снижения уровня бедности во II квартале текущего года.

3 июля эксперты назвали города России с самым быстрым темпом роста зарплат. Средняя зарплата в стране по итогам II квартала составила 37 тыс. рублей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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