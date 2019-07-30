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В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

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«Если говорить о соцконтракте, то в следующем году Алтайский край получит более 250 млн рублей на софинансирование этого проекта», — цитирует «РИА Новости» Топилина, совершившего рабочую поездку в Барнаул.

В проекте по борьбе с бедностью помимо Алтайского края участвуют Кабардино-Балкария, Коми, Татарстан, Тува, Пермский и Приморский края, а также Ивановская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

В мае вице-премьер по соцполитике Татьяна Голикова сообщила, что в 2018 году господдержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных российских семей, однако эффект это дало только в трети случаев.

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